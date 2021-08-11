Segurança em nuvem engloba um conjunto de procedimentos e tecnologias projetados para proteger dados, aplicações e infraestrutura contra ameaças externas e internas. As organizações precisam de segurança em nuvem à medida que avançam em suas estratégias de transformação digital e incorporam ferramentas e serviços baseados em nuvem como parte de sua infraestrutura.
Os termos "transformação digital" e "migração para a nuvem" têm sido usados regularmente em ambientes corporativos nos últimos anos. Embora ambas as frases possam significar coisas diferentes para diferentes organizações, cada uma é impulsionada por um denominador comum: a necessidade de mudança.
À medida que as empresas abraçam esses conceitos e avançam para otimizar a abordagem operacional, surgem novos desafios ao equilibrar níveis de produtividade e segurança. Enquanto tecnologias mais modernas ajudam as organizações a avançar em recursos fora dos limites da infraestrutura no local, a transição principalmente para ambientes baseados em nuvem pode ter várias implicações se não for feita de forma segura.
Encontrar o equilíbrio certo requer a compreensão de como as empresas modernas podem se beneficiar do uso de tecnologias de nuvem interconectadas, enquanto implementam as melhores práticas de segurança em nuvem.
A "nuvem" ou, mais especificamente, "computação em nuvem" refere-se ao processo de acessar recursos, software e bancos de dados pela internet e fora dos limites das restrições de hardware local. Esta tecnologia oferece às organizações flexibilidade ao dimensionar suas operações, transferindo uma parte ou a maioria do gerenciamento de infraestrutura para provedores de hospedagem terceirizados.
Os serviços de computação em nuvem mais comuns e amplamente adotados são:
Nas empresas modernas, há uma crescente transição para ambientes baseados em nuvem e modelos de computação IaaS, PaaS ou SaaS. A natureza dinâmica do gerenciamento de infraestrutura, especialmente na escalabilidade de aplicações e serviços, pode trazer vários desafios para as empresas ao alocar adequadamente seus departamentos. Esses modelos "como serviço" dão às organizações a capacidade de transferir muitas das tarefas de TI demoradas.
À medida que as empresas continuam a migrar para a nuvem, entender os requisitos de segurança para manter os dados seguros tornou-se crítico. Embora os provedores de computação em nuvem terceirizados possam assumir o gerenciamento dessa infraestrutura, a responsabilidade pela segurança e responsabilidade dos ativos de dados não necessariamente se transfere junto com ela.
Por padrão, a maioria dos provedores de nuvem segue as melhores práticas de segurança e toma medidas ativas para proteger a integridade de seus servidores. No entanto, as organizações precisam fazer suas próprias considerações ao proteger dados, aplicações e cargas de trabalho que operam na nuvem.
As ameaças à segurança tornaram-se mais avançadas à medida que o cenário digital continua a evoluir. Essas ameaças explicitamente visam provedores de computação em nuvem devido à falta geral de visibilidade de uma organização no acesso e movimentação de dados. Sem tomar medidas ativas para melhorar a segurança em nuvem, as organizações podem enfrentar riscos significativos de governança e conformidade ao gerenciar informações de clientes, independentemente de onde estejam armazenadas.
A segurança em nuvem deve ser um assunto importante de discussão, independentemente do tamanho de sua empresa. A infraestrutura em nuvem suporta quase todos os aspectos da computação moderna em todos os setores e em diversos mercados verticais.
No entanto, a adoção bem-sucedida da nuvem depende da implementação de medidas adequadas para se defender contra ataques cibernéticos modernos. Independentemente de sua organização operar em um ambiente de nuvem pública, privada ou híbrida, soluções de segurança em nuvem e melhores práticas são necessárias para manter a continuidade dos negócios.
Falta de visibilidade
É fácil perder o controle de como seus dados são acessados e por quem, já que muitos serviços em nuvem são acessados fora das redes corporativas e por meio de terceiros.
Multilocação
Ambientes de nuvem pública abrigam várias infraestruturas de clientes sob o mesmo guarda-chuva. Como resultado, é possível que seus serviços hospedados sejam comprometidos por atacantes mal-intencionados como dano colateral ao mirar em outros negócios.
Gerenciamento de acesso e TI invisível
Enquanto as empresas podem gerenciar e restringir com sucesso pontos de acesso em sistemas locais, administrar esses mesmos níveis de restrições pode ser desafiador em ambientes de nuvem. Isso pode ser perigoso para organizações que não implementam políticas de bring your own device (BYOD) e permitem acesso irrestrito a serviços em nuvem a partir de qualquer dispositivo ou geolocalização.
Conformidade
O gerenciamento de conformidade regulatória é frequentemente uma fonte de confusão para as empresas que usam implementações de nuvem pública ou híbrida. A responsabilidade geral pela privacidade e segurança dos dados ainda recai sobre a empresa, e a forte dependência de soluções terceirizadas para gerenciar esse componente pode levar a problemas de conformidade caros.
Configurações incorretas
Uma parte substancial dos registros violados pode ser atribuída a ativos mal configurados, tornando o agente interno inadvertido uma questão fundamental para os ambientes de computação em nuvem. Configurações incorretas podem incluir deixar senhas administrativas padrão ativas ou não criar configurações de privacidade apropriadas.
Gerenciamento de identidade e acesso (IAM)
As ferramentas e os serviços de Gerenciamento de acesso e identidade (IAM) permitem que as empresas implementem protocolos de aplicação de políticas para todos os usuários que tentam acessar tanto os serviços no local quanto os serviços baseados em nuvem. A principal funcionalidade do IAM é criar identidades digitais para todos os usuários para que possam ser monitorados corretamente e restringidos quando necessário durante todas as interações de dados.
Prevenção contra perda de dados (DLP)
Os serviços de prevenção contra perda de dados (DLP) oferecem um conjunto de ferramentas e serviços projetados para garantir a segurança dos dados regulados na nuvem. As soluções de DLP utilizam uma combinação de alertas de remediação, criptografia de dados e outras medidas preventivas para proteger todos os dados armazenados, estejam em repouso ou em movimento.
Gerenciamento de informações de segurança e eventos (SIEM)
O Gerenciamento de informações de segurança e eventos (SIEM) constitui uma solução abrangente de orquestração de segurança que automatiza o monitoramento, a detecção e a resposta a ameaças em ambientes baseados em nuvem. Usando tecnologias impulsionadas pela inteligência artificial (IA) para correlacionar dados de registro em múltiplas plataformas e ativos digitais, a tecnologia SIEM permite que as equipes de TI apliquem com sucesso seus protocolos de segurança de rede e, ao mesmo tempo, consigam reagir rapidamente a qualquer ameaça potencial.
Continuidade dos negócios e recuperação de desastres
Independentemente das medidas preventivas que as organizações tenham em vigor para suas infraestruturas locais e baseadas na nuvem, ainda podem ocorrer violações de dados e interrupções de fornecimento de dados. As empresas precisam conseguir reagir rapidamente a vulnerabilidades recém-descobertas ou interrupções significativas do sistema o mais rápido possível. As soluções de recuperação de desastres são um ponto fundamental na segurança da nuvem e fornecem às organizações as ferramentas, os serviços e os protocolos necessários para acelerar a recuperação dos dados perdidos e retomar as operações comerciais normais.
A abordagem à segurança na nuvem é diferente para cada organização e pode depender de várias variáveis. No entanto, o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia dos EUA (NIST) criou uma lista de práticas recomendadas que podem ser seguidas para estabelecer um framework de computação na nuvem seguro e sustentável.
O NIST criou etapas necessárias para que cada organização possa autoavaliar sua prontidão de segurança e aplicar medidas preventivas e de recuperação adequadas aos seus sistemas. Esses princípios são construídos com base nos cinco pilares do framework de cibersegurança do NIST: identificar, proteger, detectar, responder e recuperar.
Outra tecnologia emergente em segurança na nuvem que apoia a execução do framework de cibersegurança do NIST é o gerenciamento de postura de segurança em nuvem (CSPM). As soluções CSPM são projetadas para abordar uma falha comum em muitos ambientes de nuvem - as configurações incorretas.
Infraestruturas em nuvem que permanecem mal configuradas pelas empresas ou até mesmo pelos provedores de nuvem podem levar a várias vulnerabilidades que aumentam significativamente a superfície de ataque de uma organização. O CSPM aborda essas questões ajudando a organizar e implementar os componentes principais da segurança em nuvem. Esses incluem gerenciamento de acesso e identidade (IAM), gerenciamento de conformidade regulatória, monitoramento de tráfego, resposta a ameaças, mitigação de riscos e gerenciamento de ativos digitais.
