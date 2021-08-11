Nas empresas modernas, há uma crescente transição para ambientes baseados em nuvem e modelos de computação IaaS, PaaS ou SaaS. A natureza dinâmica do gerenciamento de infraestrutura, especialmente na escalabilidade de aplicações e serviços, pode trazer vários desafios para as empresas ao alocar adequadamente seus departamentos. Esses modelos "como serviço" dão às organizações a capacidade de transferir muitas das tarefas de TI demoradas.

À medida que as empresas continuam a migrar para a nuvem, entender os requisitos de segurança para manter os dados seguros tornou-se crítico. Embora os provedores de computação em nuvem terceirizados possam assumir o gerenciamento dessa infraestrutura, a responsabilidade pela segurança e responsabilidade dos ativos de dados não necessariamente se transfere junto com ela.



Por padrão, a maioria dos provedores de nuvem segue as melhores práticas de segurança e toma medidas ativas para proteger a integridade de seus servidores. No entanto, as organizações precisam fazer suas próprias considerações ao proteger dados, aplicações e cargas de trabalho que operam na nuvem.



As ameaças à segurança tornaram-se mais avançadas à medida que o cenário digital continua a evoluir. Essas ameaças explicitamente visam provedores de computação em nuvem devido à falta geral de visibilidade de uma organização no acesso e movimentação de dados. Sem tomar medidas ativas para melhorar a segurança em nuvem, as organizações podem enfrentar riscos significativos de governança e conformidade ao gerenciar informações de clientes, independentemente de onde estejam armazenadas.



A segurança em nuvem deve ser um assunto importante de discussão, independentemente do tamanho de sua empresa. A infraestrutura em nuvem suporta quase todos os aspectos da computação moderna em todos os setores e em diversos mercados verticais.



No entanto, a adoção bem-sucedida da nuvem depende da implementação de medidas adequadas para se defender contra ataques cibernéticos modernos. Independentemente de sua organização operar em um ambiente de nuvem pública, privada ou híbrida, soluções de segurança em nuvem e melhores práticas são necessárias para manter a continuidade dos negócios.