O ASM consiste em quatro processos principais: descoberta de ativos, classificação e priorização, remediação e monitoramento. Novamente, como o tamanho e a forma da superfície de ataque digital mudam constantemente, os processos são realizados continuamente, e as soluções de ASM automatizam esses processos sempre que possível. O objetivo é equipar as equipes de segurança com um inventário completo e atualizado de ativos expostos e acelerar a resposta às vulnerabilidades e ameaças que representam o maior risco para a organização.

Descoberta de ativos

A descoberta de ativos verifica e identifica hardware, software e ativos de nuvem voltados para a Internet que podem atuar como pontos de entrada para um hacker ou cibercriminoso que tenta atacar uma organização, de forma automática e contínua. Esses ativos podem incluir:

Ativos conhecidos – toda a infraestrutura e recursos de TI que a organização conhece e está gerenciando ativamente — roteadores, servidores, dispositivos emitidos pela empresa ou de propriedade privada (PCs, notebooks, dispositivos móveis), dispositivos IoT, diretórios de usuários, aplicações implementadas no local e na nuvem, sites e bancos de dados proprietários.





Ativos desconhecidos – ativos "não inventariados" que usam recursos de rede sem o conhecimento da equipe de TI ou de segurança. TI invisível — hardware ou software implementado na rede sem aprovação e/ou supervisão administrativa oficial — é o tipo mais comum de ativo desconhecido. Exemplos de TI invisível incluem sites pessoais, aplicações em nuvem e dispositivos móveis não gerenciados que utilizam a rede da organização. TI órfã — software antigo, sites e dispositivos não mais em uso que não foram devidamente desativados — são outro tipo comum de ativo desconhecido.





Ativos de terceiros ou fornecedores – ativos que a organização não possui, mas que fazem parte da infraestrutura de TI ou da cadeia de suprimentos digital da organização. Isso inclui aplicações de software como serviço (SaaS), APIs, ativos de nuvem pública ou serviços de terceiros usados no site da organização.





Ativos de subsidiárias – qualquer ativo conhecido, desconhecido ou de terceiros que pertença às redes das empresas subsidiárias de uma organização. Após uma fusão ou aquisição, esses ativos podem não chegar imediatamente ao conhecimento das equipes de TI e segurança da organização matriz.





qualquer ativo conhecido, desconhecido ou de terceiros que pertença às redes das empresas subsidiárias de uma organização. Após uma fusão ou aquisição, esses ativos podem não chegar imediatamente ao conhecimento das equipes de TI e segurança da organização matriz. Ativos maliciosos ou fraudulentos – ativos que os agentes maliciosos criam ou roubam para atacar a empresa. Isso pode incluir um site de phishing que se passa pela marca de uma empresa ou dados sensíveis roubados como parte de uma violação de dados sendo compartilhados na dark web.

Classificação, análise e priorização

Depois que os ativos são identificados, eles são classificados, analisados em busca de vulnerabilidades e priorizados por "atacabilidade" — essencialmente uma medida objetiva da probabilidade de hackers atacá-los.

Os ativos são inventariados por identidade, endereço IP, propriedade e conexões com outros ativos na infraestrutura de TI. Eles são analisados quanto às exposições que possam ter, as causas dessas exposições (por exemplo, configurações incorretas, erros de codificação, patches ausentes) e os tipos de ataques que os hackers podem realizar através dessas exposições (por exemplo, roubo de dados sensíveis, disseminação de ransomware ou outro malware).

Em seguida, as vulnerabilidades são priorizadas para remediação. A priorização é um exercício de avaliação de risco: normalmente, cada vulnerabilidade recebe uma classificação de segurança ou pontuação de risco com base em

Informações reunidas durante a classificação e análise.





Dados de feeds de inteligência de ameaças (proprietários e de código aberto), serviços de classificação de segurança, a dark web e outras fontes sobre como as vulnerabilidades são visíveis para hackers, quão fáceis são de explorar, como foram exploradas etc.





Resultados das atividades de gerenciamento de vulnerabilidades e avaliação de risco de segurança da organização. Uma dessas atividades, chamada red teaming, é essencialmente um teste de penetração do ponto de vista do hacker (e muitas vezes conduzido por hackers éticos internos ou de terceiros). Em vez de testar vulnerabilidades conhecidas ou suspeitas, os red teamers testam todos os ativos que um hacker pode tentar explorar.

Remediação

Normalmente, as vulnerabilidades são remediadas em ordem de prioridade. Isso pode envolver:

Aplicação de controles de segurança apropriados ao ativo em questão — por exemplo, aplicação de patches de software ou sistema operacional, depuração de código de aplicação, implementação de criptografia de dados mais forte.





Colocar ativos anteriormente desconhecidos sob controle - definir padrões de segurança para TI anteriormente não gerenciada, aposentar com segurança a TI órfã, eliminar ativos não autorizados, integrar ativos subsidiários à estratégia, políticas e fluxos de trabalho de segurança cibernética da organização.

A remediação também pode envolver medidas mais amplas e cruzadas entre ativos para lidar com vulnerabilidades, como a implementação de acesso menos privilegiado ou autenticação multifator (MFA).

Monitoramento

Como os riscos de segurança na superfície de ataque da organização mudam sempre que novos ativos são implementados ou ativos existentes são implementados de novas maneiras, tanto os ativos inventariados da rede quanto a própria rede são continuamente monitorados e escaneados em busca de vulnerabilidades. O monitoramento contínuo permite que o ASM detecte e avalie novas vulnerabilidades e vetores de ataque em tempo real, e alerte as equipes de segurança sobre quaisquer novas vulnerabilidades que precisem de atenção imediata.