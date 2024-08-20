O que é resposta a incidentes?

O objetivo da resposta a incidentes é evitar ataques cibernéticos antes que eles aconteçam e minimizar os custos e a interrupção dos negócios resultantes de qualquer ataque cibernético que ocorra. A resposta a incidentes é a parte técnica do gerenciamento de incidentes, que também inclui a gestão executiva, de RH e jurídica de um incidente grave.

O ideal é que a organização defina os processos e as tecnologias de resposta a incidentes em um plano formal de resposta a incidentes (IRP) que especifique como os diferentes tipos de ataques cibernéticos devem ser identificados, contidos e resolvidos.

Um plano de resposta a incidentes eficaz pode ajudar a equipe de resposta a incidentes cibernéticos a detectar e conter ameaças cibernéticas, restaurar os sistemas afetados e reduzir a perda de receita, multas regulatórias e outros custos.

O relatório do custo das violações de dados da IBM constatou que ter uma equipe de resposta a incidentes e planos formais de resposta a incidentes permite que as organizações reduzam o custo de uma violação em quase meio milhão de dólares americanos (US$ 473.706), em média.