O que é segurança de dados?

A transformação digital está alterando profundamente a forma como as empresas operam e competem atualmente. As organizações estão criando, manipulando e armazenando uma quantidade cada vez maior de dados, aumentando a necessidade de governança de dados. Os ambientes computacionais também se tornaram mais complexos, abrangendo rotineiramente a nuvem pública, o data center corporativo e inúmeros dispositivos em edge, como sensores de Internet das Coisas (IoT), robôs e servidores remotos. Essa complexidade aumenta o risco de ataques cibernéticos, tornando mais difícil monitorar e proteger esses sistemas.

Ao mesmo tempo, a conscientização do consumidor sobre a importância da privacidade de dados está crescendo. A demanda pública por iniciativas de proteção de dados levou à promulgação de várias novas regulamentações de privacidade, incluindo o Regulamento Geral de Proteção de Dados da Europa (GDPR) e a Lei de Privacidade do Consumidor da Califórnia (CCPA). Essas regras se unem às leis de segurança de dados de longa data, como a lei de portabilidade e responsabilidade de planos de saúde (HIPAA), que protege registros eletrônicos de saúde, e a Sarbanes-Oxley (SOX), que protege os acionistas de empresas públicas contra erros contábeis e fraudes financeiras. Multas máximas que podem chegar a milhões de dólares ampliam a necessidade de conformidade com dados; todas as empresas têm um forte incentivo financeiro para garantir que mantenha essa conformidade.

O valor comercial dos dados nunca foi tão alto como hoje. A perda de segredos comerciais ou de propriedade intelectual (PI) pode impactar inovações futuras e a lucratividade, por isso a confiabilidade se torna cada vez mais importante para os consumidores.