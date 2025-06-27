O que é uma auditoria de conformidade?

Uma auditoria de conformidade é uma avaliação imparcial das atividades e registros de uma organização para verificar a adesão a políticas, padrões e regulamentos internos e externos. Pode abranger áreas como cibersegurança, privacidade de dados, relatórios financeiros e saúde e segurança.

As auditorias de conformidade geralmente são conduzidas como parte do sistema de gerenciamento de conformidade de uma organização. Um sistema de gerenciamento de conformidade, ou CMS, é um sistema integrado usado para atender aos requisitos regulatórios, políticas internas e padrões do setor.

Além das auditorias regulares de conformidade, um CMS eficaz também pode incluir um conselho de administração focado na criação de uma cultura de conformidade na empresa; um diretor ou gerente de conformidade para estabelecer ou implementar políticas e procedimentos de conformidade; e monitoramento da conformidade, que envolve a vigilância das operações para identificar áreas de não conformidade.

A prática de auditoria ganhou destaque na sociedade durante a Primeira Revolução Industrial, à medida que as corporações se desenvolviam e os investidores buscavam garantias sobre sua saúde fiscal por meio de auditorias de registros financeiros. Em meados do século XIX, o Reino Unido estabeleceu uma lei que exigia auditorias corporativas, ajudando a iniciar o desenvolvimento de regulamentações de conformidade que continua em vigor até hoje.1

Os requisitos de conformidade atuais vão além do exame das demonstrações financeiras e envolvem uma variedade de áreas, como a proteção de informações confidenciais ou a adesão de uma organização aos regulamentos ambientais.