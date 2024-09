O PCI DSS aplica-se a qualquer comerciante, prestador de serviços ou outra organização que armazene, processe ou transmita dados de titulares de cartão e a qualquer organização conectada a sistemas que armazenem, processem ou transmitam dados de titulares de cartão. (Esses sistemas são chamados de ambiente de dados do titular do cartão, ou CDE.) O PCI DSS descreve controles, processos e testes de segurança detalhados que as organizações devem implementar para proteger os dados do titular do cartão. Essas medidas de segurança abrangem uma ampla gama de áreas funcionais em todo o ambiente de dados do titular do cartão, incluindo transações de comércio eletrônico, sistemas de ponto de venda, hotspots sem fio, dispositivos móveis, computação em nuvem e sistemas de armazenamento baseados em papel.

A conformidade com o PCI DSS exige relatórios anuais de comerciantes e prestadores de serviços e relatórios adicionais após alterações significativas no CDE. Validar a conformidade também envolve avaliação contínua da postura de segurança de uma organização e remediação contínua para lidar com quaisquer lacunas na política, tecnologia ou procedimentos de segurança.

Organizações e prestadores de serviços podem ser avaliados por um Avaliador de Segurança Qualificado (QSA) que emite um Atestado de Conformidade (AOC) após a conclusão de uma avaliação bem-sucedida.

A primeira versão do PCI DSS foi lançada em 2004 pelas marcas de cartão de pagamento American Express, Discover, JCB International, MasterCard e Visa, que formaram coletivamente o Payment Card Industry Security Standards Council (PCI SSC) para gerenciar os requisitos técnicos do padrão . Em 2020, o PCI SSC adicionou a associação de cartão bancário UnionPay. O PCI DSS é atualizado periodicamente para lidar com as mais recentes ameaças de cibersegurança aos dados de cartões de pagamento, como roubo de identidade, fraude e violação de dados.