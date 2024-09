O IBM Cloud File Storage for Virtual Private Cloud (VPC) oferece armazenamento de arquivos NFSv4,1 seguro, persistente e na nuvem. Esse armazenamento de dados permite que você crie compartilhamentos de arquivos zonais para os servidores virtuais do IBM Cloud no Virtual Private Cloud. Obtenha controle total e ajude a minimizar custos com arquitetura baseada em flash. Crie compartilhamentos de arquivos de 10 a 32.000 GB e provisione-os com uma variedade de opções flexíveis para se ajustar rapidamente às mudanças nas demandas de carga de trabalho.