Proteja seus dados com criptografia gerenciada por provedor para dados em repouso, sem custo adicional. Para ter mais controle, traga suas próprias chaves raiz para a nuvem ou deixe que um serviço de gerenciamento de chaves da IBM gere as chaves para você. As chaves raiz criptografam o compartilhamento de arquivos com a criptografia de envelope, um processo que criptografa uma chave com outra chave. Isso proporciona mais segurança. Os serviços de gerenciamento de chaves compatíveis são o Key Protect e o Hyper Protect Crypto Services (HPCS).