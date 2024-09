Desenvolvido com base no Apache Cassandra, o DataStax Enterprise é fortalecido pelos maiores aplicativos da internet e admite cargas de trabalho NoSQL diversas: desde gráficos, pesquisas e análises de dados até cargas de trabalho baseadas em gravação de alta escala. Com uso de Kubernetes e APIs, o DataStax Enterprise aceita cargas de trabalho NoSQL e, ao mesmo tempo, aumenta a produtividade do usuário ao simplificar a integração de dados de toda a empresa no Cassandra.

O DataStax Enterprise with IBM, resultado de uma parceria OEM entre a IBM e a DataStax, fornece uma solução de nuvem híbrida que pode ser implementada em nuvens privadas ou em várias nuvens públicas para permitir aplicações que exigem tecnologia baseada em Apache Cassandra de código aberto. Essa experiência completa fornecida pela IBM simplifica a aquisição, o suporte e a implementação, permitindo que você crie aplicações ricas em dados em escala com segurança de nível empresarial, ferramentas de desenvolvedor adicionais e outros bancos de dados.