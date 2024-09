O que é o IBM Cloud® Load Balancer? Com os IBM Cloud Load Balancers, você pode equilibrar a carga de tráfego entre seus servidores para ajudar a melhorar o tempo de atividade. Pode também dimensionar facilmente seus aplicativos adicionando ou removendo servidores, com o mínimo de interrupção em seus fluxos de tráfego. A IBM Cloud oferece tanto VPC como balanceadores de carga clássicos. Para infraestruturas VPC, há duas variedades de balanceadores de carga: Application Load Balancer for VPC e Network Load Balancer for VPC. Para infraestrutura clássica, o IBM Cloud oferece várias opções, incluindo IBM Cloud Load Balancer e dispositivos Citrix NetScaler.