O que é a segurança da informação?

Os dados impulsionam grande parte da economia mundial. Os cibercriminosos reconhecem o valor desses dados, e os ataques cibernéticos que visam roubar informações confidenciais ou, no caso de ransomware, manter os dados como reféns, tornaram-se mais comuns, prejudiciais e dispendiosos. Segundo o “relatório do custo das violações de dados de 2021” da IBM, o custo total médio de uma violação de dados atingiu um novo patamar de USD 4,24 milhões em 2020-2021.



Uma violação de dados gera custos à vítima de diversas maneiras. O tempo de downtime inesperado leva à perda nos negócios. Muitas vezes, uma empresa perde clientes e sofre danos significativos, e por vezes irreparáveis, à sua reputação quando informações confidenciais dos clientes são expostas. A propriedade intelectual roubada pode prejudicar a rentabilidade de uma empresa e minar a sua vantagem competitiva.



Uma vítima de violação de dados também pode enfrentar multas regulatórias ou penalidades legais. Regulamentações governamentais, como o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR), e regulamentações setoriais, como a Lei de Portabilidade e Responsabilidade de Seguros de Saúde (HIPAA), obrigam as empresas a proteger as informações confidenciais de seus clientes; falhar ao fazer isso pode resultar em multas pesadas. A Equifax concordou em pagar pelo menos USD 575 milhões em multas à Comissão Federal de Comércio (FTC), à Agência de Proteção Financeira ao Consumidor (CFPB) e a todos os 50 estados americanos como resultado de uma violação de dados que sofreu em 2017; em outubro de 2021, a British Airways foi multada em USD 26 milhões por violações do GDPR relacionadas a uma violação de dados em 2018.



Não é de surpreender que as empresas estejam aumentando seus investimentos em tecnologia e especialistas em segurança da informação. O Gartner estima que os gastos com serviços e tecnologias de segurança da informação e gestão de riscos totalizaram USD 150,4 bilhões em 2021, um aumento de 12,4% em relação a 2020. O diretor de segurança da informação (CISOs), que supervisiona os esforços de segurança da informação, tornou-se um elemento integrante da diretoria executiva de uma corporação. E está aumentando a demanda para analistas de segurança da informação que tenham certificações avançadas em segurança da informação, como a certificação CISSP (Certified Information Systems Security Professional) do (ISC)². A Secretaria de Estatísticas Trabalhistas dos Estados Unidos projeta que as vagas de emprego para esses analistas com essas certificações crescerá 33% até 2030.