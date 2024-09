Os alertas do IPS são frequentemente direcionados ao SIEM de uma organização, onde podem ser combinados com alertas e informações de outras ferramentas de segurança em um único dashboard centralizado. Integrar IPSs com SIEMs permite que as equipes de segurança enriqueçam os alertas do IPS com inteligência adicional sobre ameaças, filtrem alarmes falsos e acompanhem a atividade do IPS para garantir que as ameaças foram bloqueadas com sucesso. Os SIEMs também podem ajudar os SOCs a coordenar dados de diferentes tipos de IPSs, pois muitas organizações usam mais de um tipo.