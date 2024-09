O que é privacidade de dados?

As organizações devem implementar processos e controles para proteger a confidencialidade e integridade dos dados do usuário.

No nível do processo, as organizações podem tomar medidas como treinar funcionários sobre os requisitos de conformidade e apenas trabalhar com fornecedores e prestadores de serviços que respeitem a privacidade do usuário.

No nível de controles técnicos, as organizações podem usar várias ferramentas para proteger os dados. As soluções de Gerenciamento de identidade e acesso (IAM) podem impor políticas de controle de acesso baseadas em funções para que apenas usuários autorizados possam acessar dados confidenciais. Medidas rigorosas de autenticação, como single sign on (SSO) e autenticação multifatorial (MFA), podem impedir que hackers sequestrem contas de usuários legítimos.

As ferramentas de prevenção contra perda de dados (DLP) podem descobrir e classificar dados; monitorar o uso; e evitar que os usuários alterem, compartilhem ou excluam dados de forma inadequada. As soluções de backup e arquivamento de dados podem ajudar as empresas a recuperar dados perdidos ou danificados.

As organizações também podem usar ferramentas de segurança de dados criadas especificamente para conformidade regulamentar. Essas ferramentas geralmente incluem recursos como criptografia, imposição automática de políticas e trilhas de auditoria que rastreiam todas as atividades de dados relevantes.