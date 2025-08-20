O que são controles de segurança?

Os controles de segurança são parâmetros implementados para proteger diversas formas de dados e infraestrutura importantes para uma organização. Qualquer tipo de proteção ou contramedida usada para evitar, detectar, contornar ou minimizar riscos à segurança para propriedade física, informações, sistemas de computador ou outros ativos é considerado um controle de segurança.

Com a crescente taxa de ataques cibernéticos, os controles de segurança de dados são mais importantes hoje do que nunca. De acordo com um estudo da Clark School da Universidade de Maryland, os ataques de segurança cibernética nos EUA ocorrem agora a cada 39 segundos, em média, afetando um em cada três americanos a cada ano; 43% desses ataques têm como alvo as pequenas empresas. Entre março de 2021 e março de 2022, o custo médio de uma violação de dados nos Estados Unidos foi de US$ 9,44 milhões.

Ao mesmo tempo, as normas de privacidade de dados estão crescendo, tornando crucial que as empresas reforcem suas políticas de proteção de dados ou enfrentem possíveis multas. A União Europeia implementou regras rígidas com o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) no ano passado. Nos EUA, a Lei de Privacidade do Consumidor da Califórnia deve entrar em vigor em 1º de janeiro de 2020, e vários outros estados estão atualmente considerando medidas semelhantes.

Estes regulamentos normalmente incluem penalidades rígidas para empresas que não atendem aos requisitos. Por exemplo, o Facebook informou recentemente que antecipa uma multa de mais de US$ 3 bilhões da Comissão Federal de Comércio dos EUA por falhas em torno das políticas de proteção de dados que levaram a várias violações de dados.