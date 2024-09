Sua organização precisa proteger os ativos críticos e gerenciar todo o ciclo de vida da ameaça — da defesa proativa à detecção e resposta. Uma solução inteligente e integrada em gestão de ameaças cibernéticas pode manter as defesas em dia, detectar ameaças avançadas, responder com rapidez e precisão e se recuperar de interrupções.

Os serviços de gestão de ameaças cibernéticas da IBM incluem nossa equipe de elite de hackers, pesquisadores, analistas e profissionais com preparo para incidentes no IBM X-Force. E ainda contamos com serviços de detecção e resposta a ameaças, que incluem nossa equipe global de analistas de segurança, que trabalha 24 horas por dia com monitoramento, análise dos dados e resposta de alertas de segurança de todas as tecnologias relevantes nos ambientes de nuvem híbrida dos nossos clientes.

Esses serviços são entregues na plataforma de serviços de segurança de última geração da IBM, a X-Force Protection Platform, que aplica várias camadas de IA e inteligência de ameaças contextuais da vasta rede de segurança global da IBM. Essa automação elimina o ruído e, ao mesmo tempo, responde rapidamente às ameaças mais relevantes.