1900 a.C.: uma das primeiras implementações de criptografia foi encontrada no uso de hieróglifos não padronizados esculpidos na parede de um túmulo do Antigo Reino do Egito.

1500 a.C.: tabletes de argila encontrados na Mesopotâmia continham escrita cifrada, que se acredita serem receitas secretas para esmaltes cerâmicos, o que hoje seriam considerados segredos comerciais.

650 a.C.: os antigos espartanos usavam um cifrador de transposição inicial para embaralhar a ordem das letras em suas comunicações militares. O processo consistia em escrever uma mensagem em um pedaço de couro enrolado em um bastão hexagonal de madeira conhecido como cítala. Quando a tira era enrolada corretamente em uma cítala de tamanho correto, as letras formavam uma mensagem coerente; quando desenrolada, a mensagem era reduzida a texto cifrado. No sistema de cítala, o tamanho específico do bastão pode ser considerado como uma chave privada.