O que é mobile security?

Mobile security refere-se a não enfrentar perigo ou risco de perder ativos ou dados usando computadores móveis e hardware de comunicação
Oferta limitada: MaaS360® com 10% de desconto Experimente o MaaS360® sem custo por 30 dias
Pessoa digitando no smartphone
Por que a mobile security é importante?

O futuro dos computadores e da comunicação está nos dispositivos móveis como notebooks, tablets e smartphones que funcionam como um computador desktop. O tamanho, sistemas operacionais, aplicativos e energia de processamento os tornam ideais para uso em qualquer lugar com conexão à Internet. E com a expansão dos dispositivos reforçados Internet of Things (IoT) e dos sistemas operacionais como o Chrome OS, macOS e Windows 10, cada peça de hardware aprimorada com este software e com estes recursos torna-se um dispositivo de computação móvel.

Como os dispositivos móveis ficaram mais acessíveis e portáteis, as organizações e os usuários preferiram comprá-los e utilizá-los em vez de computadores desktop. E com o acesso onipresente à Internet sem fio, todas as variedades de dispositivos móveis estão ficando mais vulneráveis a ataques e violações de dados.

A autenticação e a autorização entre os dispositivos móveis são convenientes mas aumentam o risco porque removem as restrições do perímetro da empresa. Por exemplo, os recursos do smartphone são ampliados por telas multitoque, giroscópios, acelerômetros, GPS, microfones, câmeras multi-megapixel e portas, permitindo a conexão de mais dispositivos. Estes novos recursos mudam a maneira como os usuários são autenticados e como a autorização é feita de forma local para o dispositivo, aplicativos e serviços na rede. Com isso, os novos recursos estão aumentando também o número de endpoints que precisam de proteção contra ameaças à segurança cibernética.

Hoje os cibercriminosos conseguem invadir carros, câmeras de segurança, monitores de bebês e dispositivos médicos implantados. E até 2025, poderá haver mais de 75 bilhões de "coisas" conectadas à Internet, incluindo câmeras, termostatos, fechaduras de portas, TVs inteligentes, monitores de saúde, luminárias e muitos outros dispositivos.
Ameaças à segurança móvel

Embora seja crucial estabelecer e aplicar uma política de segurança corporativa, a política por si só não é suficiente para combater o volume e a variedade atual das ameaças aos dispositivos móveis. Em 2019, a Verizon fez um estudo (PDF, 77 KB, link fora da ibm.com) com as principais empresas de mobile security, incluindo a IBM, Lookout e Wandera, e entrevistou 670 profissionais de segurança. O estudo descobriu que 1 em cada 3 dos entrevistados relatou um comprometimento envolvendo um dispositivo móvel. 47% afirmam que a remediação foi "difícil e cara", e 64% afirmam que houve tempo de inatividade.

E as empresas que adotam políticas de bring your own device (BYOD)  se expõem também a maiores riscos de segurança. Elas permitem que dispositivos possivelmente não seguros acessem servidores corporativos e bancos de dados confidenciais, abrindo-os para sofrer ataques. Cibercriminosos e fraudadores podem explorar essas vulnerabilidades e causar prejuízos ou danos ao usuário e à organização. Eles buscam segredos comerciais, informações privilegiadas e acesso não autorizado a redes seguras para encontrar qualquer coisa rentável.

 
Phishing

O phishing, principal ameaça à mobile security, é uma tentativa fraudulenta de roubar as credenciais ou dados sensíveis dos usuários, tais como números de cartão de crédito. Os golpistas enviam aos usuários e-mails ou mensagens por serviços de mensagens curtas (SMS) (conhecidos como mensagens de texto), criadas para que pareçam ter vindo de uma fonte legítima, usando hyperlinks falsos.
Malware e ransomware

O malware em dispositivos móveis é um software não detectado, como os aplicativos maliciosos ou spyware, criado para danificar, interromper ou conseguir acesso ilegítimo a um cliente, computador, servidor ou rede de computadores. O ransomware, uma forma de malware, ameaça destruir ou reter os dados ou arquivos da vítima, se não receber um resgate para descriptografar os arquivos e restaurar o acesso.
Cryptojacking

O cryptojacking, uma forma de malware, usa o poder computacional da organização ou o poder computacional do indivíduo sem o conhecimento dele para minerar criptomoedas como Bitcoin ou Ethereum reduzindo a capacidade de processamento e a eficácia do dispositivo.
Wi-fi desprotegido

Hotspots wifi desprotegidos sem uma rede privada virtual (VPN) deixam os dispositivos móveis mais vulneráveis ao ciberataque. Os cibercriminosos podem interceptar o tráfego e roubar informações privadas usando métodos como os ataques "man-in-the-middle" (MitM). Os criminosos cibernéticos podem também enganar os usuários levando-os a se conectarem a hotspots falsos, facilitando a extração de dados corporativos ou pessoais.
Sistemas operacionais desatualizados

Os sistemas operacionais (SO) mais antigos geralmente contêm vulnerabilidades que foram exploradas por cibercriminosos, e os dispositivos com SOs desatualizados continuam vulneráveis a ataques. As atualizações dos fabricantes normalmente trazem correções críticas de segurança para resolver vulnerabilidades que podem ser ativamente exploradas.
Excesso de permissão de aplicativos

Os aplicativos móveis têm o poder de comprometer a privacidade dos dados por meio do excesso de permissões. As permissões do aplicativo determinam a funcionalidade dele e o acesso ao dispositivo e aos recursos do usuário, como microfone e câmera. Alguns aplicativos trazem mais risco do que outros. Alguns podem sofrer comprometimento e os dados sensíveis podem ser levados a terceiros não confiáveis.
Como proteger os dispositivos móveis

Os principais requisitos de segurança são os mesmos para os dispositivos móveis e para os computadores fixos. Em geral, os requisitos são manter e proteger a confidencialidade, integridade, identidade e não rejeição.

No entanto as tendências atuais de segurança para dispositivos móveis criam novos desafios e oportunidades, que exigem uma redefinição da segurança para os dispositivos de computação pessoal. Por exemplo, os recursos e expectativas variam de acordo com o fator de forma do dispositivo (sua forma e tamanho), os avanços nas tecnologias de segurança, táticas de ameaça em rápida evolução e interação do dispositivo, tais como toque, áudio e vídeo.

As organizações de TI e as equipes de segurança precisam reconsiderar a forma como atingir os requisitos de segurança de acordo com os recursos dos dispositivos, do cenário das ameaças móveis e das mudanças nas expectativas dos usuários. Ou seja, esses profissionais precisam proteger diversas vulnerabilidades dentro do ambiente dinâmico e em enorme crescimento dos dispositivos móveis. O ambiente móvel seguro oferecerá proteção em seis áreas principais: gerenciamento de mobilidade empresarial, segurança de e-mail, proteção de endpoint, VPN, gateways seguros e agente de acesso à nuvem.
Gerenciamento da mobilidade empresarial (EMM)

O EMM é um conjunto coletivo de ferramentas e tecnologias que mantêm e administram a forma como os dispositivos móveis e portáteis são usados dentro da organização para as operações comerciais rotineiras.
Segurança de e-mail

Para proteger os dados contra ameaças cibernéticas que acompanham os e-mail, tais como malware, roubo de identidade e golpes de phishing, as organizações precisam monitorar proativamente o tráfego de e-mail. A proteção adequada do e-mail inclui serviços de antivírus, antispam, controle de imagens e controle de conteúdo.

 Saiba mais sobre segurança de e-mail
Proteção de endpoints

Com tecnologias como a mobilidade, a IoT e a nuvem, as organizações conectam endpoints novos e diferentes ao ambiente de resposta. A segurança do endpoint inclui proteção antivírus, prevenção contra perda de dados, criptografia e gerenciamento da segurança do endpoint.

 Qual é o maior desafio enfrentado pela segurança dos endpoints?
VPN

Uma rede privada virtual (VPN) permite que a empresa amplie com segurança a sua intranet privada sobre a atual estrutura da rede pública, como a Internet. Com uma VPN, a empresa pode controlar o tráfego da rede enquanto disponibiliza recursos essenciais de segurança, como autenticação e privacidade de dados.

 Saiba mais sobre a VPN
Gateways seguros

O gateway seguro é uma conexão de rede protegida que conecta algo a algo. Ele aplica políticas consistentes de segurança e conformidade na Internet para todos os usuários, independentemente do local ou tipo de dispositivo utilizado, e mantém o tráfego não autorizado fora da rede da organização.
Agente de acesso à nuvem

O CASB é um ponto de cumprimento de política entre usuários e provedores de serviços de nuvem (CSPs). Ele monitora a atividade relacionada às nuvens e aplica regras de segurança, conformidade e controle que envolvem o uso de recursos baseados na nuvem.

 O que é segurança da nuvem?
Soluções relacionadas
IBM Security® MaaS360® with Watson®

Gerencie e proteja sua força de trabalho móvel com uma unified endpoint management (UEM) orientada por IA. 

 Conheça o IBM Security MaaS360 with Watson
Soluções de segurança para dispositivos móveis

Proteja qualquer dispositivo contra ameaças à segurança.

 Explore as soluções de mobile security
Soluções de gerenciamento de dispositivos móveis (MDM)

Visibilidade, gerenciamento e segurança para endpoints e usuários.

 Conheça as soluções MDM
Defesa contra ameaças móveis

Implemente sem dificuldade soluções avançadas de defesa contra ameaças móveis para proteger todo o seu ambiente móvel

 Conheça as soluções de defesa contra ameaças móveis
Recursos Workshop de estruturação e descoberta da IBM Security®
Entenda seu cenário de segurança cibernética e priorize iniciativas junto com arquitetos e consultores de segurança sênior da IBM em uma sessão design thinking de três horas, virtual ou presencial, sem custo
X-Force® Threat Intelligence Index
Entenda seus riscos de sofrer ciberataques com uma visão global do cenário de ameaças
O que é gerenciamento de dispositivos móveis?
O gerenciamento de dispositivos móveis (MDM) é uma metodologia comprovada e um conjunto de ferramentas utilizadas para fornecer à força de trabalho ferramentas e aplicativos de produtividade para dispositivos móveis mantendo os dados corporativos em segurança.
Dê o próximo passo

Transforme a maneira como a equipe de TI protege notebooks, desktops, smartphones, tablets, vestíveis e a Internet of Things (IoT) garantindo uma ótima experiência para o usuário. O IBM Security MaaS360 with Watson protege dispositivos, aplicativos, conteúdo e dados para você dimensionar rapidamente sua força de trabalho remota e suas iniciativas bring your own device (BYOD).

 Saiba mais sobre IBM Security MaaS360 with Watson