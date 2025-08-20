O que é mobile security?

O futuro dos computadores e da comunicação está nos dispositivos móveis como notebooks, tablets e smartphones que funcionam como um computador desktop. O tamanho, sistemas operacionais, aplicativos e energia de processamento os tornam ideais para uso em qualquer lugar com conexão à Internet. E com a expansão dos dispositivos reforçados Internet of Things (IoT) e dos sistemas operacionais como o Chrome OS, macOS e Windows 10, cada peça de hardware aprimorada com este software e com estes recursos torna-se um dispositivo de computação móvel.

Como os dispositivos móveis ficaram mais acessíveis e portáteis, as organizações e os usuários preferiram comprá-los e utilizá-los em vez de computadores desktop. E com o acesso onipresente à Internet sem fio, todas as variedades de dispositivos móveis estão ficando mais vulneráveis a ataques e violações de dados.

A autenticação e a autorização entre os dispositivos móveis são convenientes mas aumentam o risco porque removem as restrições do perímetro da empresa. Por exemplo, os recursos do smartphone são ampliados por telas multitoque, giroscópios, acelerômetros, GPS, microfones, câmeras multi-megapixel e portas, permitindo a conexão de mais dispositivos. Estes novos recursos mudam a maneira como os usuários são autenticados e como a autorização é feita de forma local para o dispositivo, aplicativos e serviços na rede. Com isso, os novos recursos estão aumentando também o número de endpoints que precisam de proteção contra ameaças à segurança cibernética.

Hoje os cibercriminosos conseguem invadir carros, câmeras de segurança, monitores de bebês e dispositivos médicos implantados. E até 2025, poderá haver mais de 75 bilhões de "coisas" conectadas à Internet, incluindo câmeras, termostatos, fechaduras de portas, TVs inteligentes, monitores de saúde, luminárias e muitos outros dispositivos.