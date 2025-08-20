O que é mobile security?

O futuro dos computadores e da comunicação está nos dispositivos móveis como notebooks, tablets e smartphones que funcionam como um computador desktop. O tamanho, sistemas operacionais, aplicativos e energia de processamento os tornam ideais para uso em qualquer lugar com conexão à Internet. E com a expansão dos dispositivos reforçados Internet of Things (IoT) e dos sistemas operacionais como o Chrome OS, macOS e Windows 10, cada peça de hardware aprimorada com este software e com estes recursos torna-se um dispositivo de computação móvel.
Como os dispositivos móveis ficaram mais acessíveis e portáteis, as organizações e os usuários preferiram comprá-los e utilizá-los em vez de computadores desktop. E com o acesso onipresente à Internet sem fio, todas as variedades de dispositivos móveis estão ficando mais vulneráveis a ataques e violações de dados.
A autenticação e a autorização entre os dispositivos móveis são convenientes mas aumentam o risco porque removem as restrições do perímetro da empresa. Por exemplo, os recursos do smartphone são ampliados por telas multitoque, giroscópios, acelerômetros, GPS, microfones, câmeras multi-megapixel e portas, permitindo a conexão de mais dispositivos. Estes novos recursos mudam a maneira como os usuários são autenticados e como a autorização é feita de forma local para o dispositivo, aplicativos e serviços na rede. Com isso, os novos recursos estão aumentando também o número de endpoints que precisam de proteção contra ameaças à segurança cibernética.
Hoje os cibercriminosos conseguem invadir carros, câmeras de segurança, monitores de bebês e dispositivos médicos implantados. E até 2025, poderá haver mais de 75 bilhões de "coisas" conectadas à Internet, incluindo câmeras, termostatos, fechaduras de portas, TVs inteligentes, monitores de saúde, luminárias e muitos outros dispositivos.
Embora seja crucial estabelecer e aplicar uma política de segurança corporativa, a política por si só não é suficiente para combater o volume e a variedade atual das ameaças aos dispositivos móveis. Em 2019, a Verizon fez um estudo (PDF, 77 KB, link fora da ibm.com) com as principais empresas de mobile security, incluindo a IBM, Lookout e Wandera, e entrevistou 670 profissionais de segurança. O estudo descobriu que 1 em cada 3 dos entrevistados relatou um comprometimento envolvendo um dispositivo móvel. 47% afirmam que a remediação foi "difícil e cara", e 64% afirmam que houve tempo de inatividade.
E as empresas que adotam políticas de bring your own device (BYOD) se expõem também a maiores riscos de segurança. Elas permitem que dispositivos possivelmente não seguros acessem servidores corporativos e bancos de dados confidenciais, abrindo-os para sofrer ataques. Cibercriminosos e fraudadores podem explorar essas vulnerabilidades e causar prejuízos ou danos ao usuário e à organização. Eles buscam segredos comerciais, informações privilegiadas e acesso não autorizado a redes seguras para encontrar qualquer coisa rentável.
O phishing, principal ameaça à mobile security, é uma tentativa fraudulenta de roubar as credenciais ou dados sensíveis dos usuários, tais como números de cartão de crédito. Os golpistas enviam aos usuários e-mails ou mensagens por serviços de mensagens curtas (SMS) (conhecidos como mensagens de texto), criadas para que pareçam ter vindo de uma fonte legítima, usando hyperlinks falsos.
O malware em dispositivos móveis é um software não detectado, como os aplicativos maliciosos ou spyware, criado para danificar, interromper ou conseguir acesso ilegítimo a um cliente, computador, servidor ou rede de computadores. O ransomware, uma forma de malware, ameaça destruir ou reter os dados ou arquivos da vítima, se não receber um resgate para descriptografar os arquivos e restaurar o acesso.
O cryptojacking, uma forma de malware, usa o poder computacional da organização ou o poder computacional do indivíduo sem o conhecimento dele para minerar criptomoedas como Bitcoin ou Ethereum reduzindo a capacidade de processamento e a eficácia do dispositivo.
Hotspots wifi desprotegidos sem uma rede privada virtual (VPN) deixam os dispositivos móveis mais vulneráveis ao ciberataque. Os cibercriminosos podem interceptar o tráfego e roubar informações privadas usando métodos como os ataques "man-in-the-middle" (MitM). Os criminosos cibernéticos podem também enganar os usuários levando-os a se conectarem a hotspots falsos, facilitando a extração de dados corporativos ou pessoais.
Os sistemas operacionais (SO) mais antigos geralmente contêm vulnerabilidades que foram exploradas por cibercriminosos, e os dispositivos com SOs desatualizados continuam vulneráveis a ataques. As atualizações dos fabricantes normalmente trazem correções críticas de segurança para resolver vulnerabilidades que podem ser ativamente exploradas.
Os aplicativos móveis têm o poder de comprometer a privacidade dos dados por meio do excesso de permissões. As permissões do aplicativo determinam a funcionalidade dele e o acesso ao dispositivo e aos recursos do usuário, como microfone e câmera. Alguns aplicativos trazem mais risco do que outros. Alguns podem sofrer comprometimento e os dados sensíveis podem ser levados a terceiros não confiáveis.
Os principais requisitos de segurança são os mesmos para os dispositivos móveis e para os computadores fixos. Em geral, os requisitos são manter e proteger a confidencialidade, integridade, identidade e não rejeição.
No entanto as tendências atuais de segurança para dispositivos móveis criam novos desafios e oportunidades, que exigem uma redefinição da segurança para os dispositivos de computação pessoal. Por exemplo, os recursos e expectativas variam de acordo com o fator de forma do dispositivo (sua forma e tamanho), os avanços nas tecnologias de segurança, táticas de ameaça em rápida evolução e interação do dispositivo, tais como toque, áudio e vídeo.
As organizações de TI e as equipes de segurança precisam reconsiderar a forma como atingir os requisitos de segurança de acordo com os recursos dos dispositivos, do cenário das ameaças móveis e das mudanças nas expectativas dos usuários. Ou seja, esses profissionais precisam proteger diversas vulnerabilidades dentro do ambiente dinâmico e em enorme crescimento dos dispositivos móveis. O ambiente móvel seguro oferecerá proteção em seis áreas principais: gerenciamento de mobilidade empresarial, segurança de e-mail, proteção de endpoint, VPN, gateways seguros e agente de acesso à nuvem.
O EMM é um conjunto coletivo de ferramentas e tecnologias que mantêm e administram a forma como os dispositivos móveis e portáteis são usados dentro da organização para as operações comerciais rotineiras.
Para proteger os dados contra ameaças cibernéticas que acompanham os e-mail, tais como malware, roubo de identidade e golpes de phishing, as organizações precisam monitorar proativamente o tráfego de e-mail. A proteção adequada do e-mail inclui serviços de antivírus, antispam, controle de imagens e controle de conteúdo.
Com tecnologias como a mobilidade, a IoT e a nuvem, as organizações conectam endpoints novos e diferentes ao ambiente de resposta. A segurança do endpoint inclui proteção antivírus, prevenção contra perda de dados, criptografia e gerenciamento da segurança do endpoint.
Uma rede privada virtual (VPN) permite que a empresa amplie com segurança a sua intranet privada sobre a atual estrutura da rede pública, como a Internet. Com uma VPN, a empresa pode controlar o tráfego da rede enquanto disponibiliza recursos essenciais de segurança, como autenticação e privacidade de dados.
O gateway seguro é uma conexão de rede protegida que conecta algo a algo. Ele aplica políticas consistentes de segurança e conformidade na Internet para todos os usuários, independentemente do local ou tipo de dispositivo utilizado, e mantém o tráfego não autorizado fora da rede da organização.
O CASB é um ponto de cumprimento de política entre usuários e provedores de serviços de nuvem (CSPs). Ele monitora a atividade relacionada às nuvens e aplica regras de segurança, conformidade e controle que envolvem o uso de recursos baseados na nuvem.
Gerencie e proteja sua força de trabalho móvel com uma unified endpoint management (UEM) orientada por IA.
Proteja qualquer dispositivo contra ameaças à segurança.
Visibilidade, gerenciamento e segurança para endpoints e usuários.
Implemente sem dificuldade soluções avançadas de defesa contra ameaças móveis para proteger todo o seu ambiente móvel
Transforme a maneira como a equipe de TI protege notebooks, desktops, smartphones, tablets, vestíveis e a Internet of Things (IoT) garantindo uma ótima experiência para o usuário. O IBM Security MaaS360 with Watson protege dispositivos, aplicativos, conteúdo e dados para você dimensionar rapidamente sua força de trabalho remota e suas iniciativas bring your own device (BYOD).