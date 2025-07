O que é segurança de identidade?

Com as organizações adotando serviços de nuvem, oferecendo suporte ao trabalho remoto e gerenciando diversos endpoints e aplicações, os perímetros de rede tornam-se confusos e as defesas baseadas em perímetro tornam-se menos eficazes. As identidades digitais — perfis distintos que representam usuários, dispositivos ou aplicações em um sistema — tornaram-se fundamentais para manter a segurança de dados.

De acordo com o relatório do custo das violações de dados da IBM, credenciais roubadas ou comprometidas são o vetor de ataque inicial mais comum, responsáveis por 16% das violações de dados. Quando os hackers têm acesso às credenciais de um usuário, as utilizam para assumir o controle de contas válidas e fazer mal uso de seus privilégios.

A segurança de identidade ajuda a garantir que somente usuários autorizados possam acessar recursos específicos, minimizando os riscos de ataques baseados em identidade e credenciais.

Com segurança de identidade eficaz, as organizações podem reduzir vulnerabilidades, melhorar a eficiência operacional e proteger-se contra ameaças cibernéticas, como ataques de phishing e violações de dados.