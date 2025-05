O que é conformidade com a SOX (Lei Sarbanes-Oxley)?

A automação tornou-se cada vez mais importante para os esforços de conformidade com a SOX, à medida que as redes corporativas se tornam mais complexas. De acordo com a Protiviti, a empresa média tem 36 aplicações de negócios que se enquadram nos requisitos da SOX. Os controles de segurança de TI podem ajudar a aplicar as regras da SOX em todas essas aplicações.

Algumas organizações usam software especializado em conformidade com a SOX para armazenar com segurança dados e documentos relacionados à SOX, rastrear atividades relevantes e sinalizar brechas nos controles internos. No entanto, as empresas também podem usar ferramentas de cibersegurança mais gerais para fins de conformidade com a SOX.

Ferramentas de proteção de dados, como soluções de prevenção contra perda de dados (DLP), podem rastrear onde os dados confidenciais são armazenados, quem os acessa e o que eles fazem com os dados. Algumas ferramentas de DLP também podem impedir que os usuários façam alterações não autorizadas nos dados financeiros ou os transfiram para locais não autorizados. As organizações também podem usar backups automatizados para que os dados possam ser recuperados se destruídos ou adulterados.

As soluções de

gerenciamento de acesso e identidade (IAM) permitem que as organizações definam políticas de controle de acesso granular seguindo o princípio do privilégio mínimo. Os funcionários recebem apenas as permissões mais baixas de que precisam para realizar seus trabalhos.

As plataformas IAM também podem simplificar a gestão de mudanças para que as organizações possam atualizar e remover rapidamente as permissões de acesso à medida que as pessoas entram na empresa, mudam de função ou saem da empresa.

As empresas podem usar soluções de gerenciamento de eventos e informações de segurança (SIEM) para monitorar a atividade da rede, detectar violações de segurança e responder a incidentes com mais rapidez. As soluções SIEM também preservam os registros de segurança que ajudam as organizações a comprovar a conformidade durante as auditorias SOX

Algumas ferramentas SIEM têm recursos específicos SOX integrados ou se integram a ferramentas que o fazem, permitindo que eles registrem automaticamente informações relevantes e gerem relatórios de conformidade.

As obrigações de segurança da informação da SOX se estendem aos data centers em nuvem onde as organizações armazenam ou processam informações financeiras. As empresas também precisam considerar os controles dessas fontes de dados.