O que é GRC?

Às vezes, as empresas podem achar difícil alocar recursos, lidar com conflitos de interesse e medir o sucesso. Isso pode ser resultado do aumento dos custos para lidar com riscos e requisitos, além do desafio de gerenciar o crescimento exponencial de relacionamentos e riscos com terceiros.

No entanto, as empresas podem definir e monitorar objetivos claros com métricas geradas por uma plataforma de GRC. Isso ajudará a aumentar o desempenho e melhorar o ROI.