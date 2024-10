O que é gerenciamento de documentos?

Desenvolver automações integradas com IA usando ferramentas de low-code e no-code, atribuir tarefas aos bots e acompanhar o desempenho com o IBM Cloud Pak for Business Automation. Compatível com qualquer nuvem híbrida, este conjunto modular de componentes de software integrados foi desenvolvido para transformar fluxos de trabalho fragmentados e acelerar o crescimento empresarial.