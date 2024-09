O visualizador universal inclui opções avançadas como edição de dados, anotação e manipulação de documentos. As edições de dados baseadas em função no papel garantem que somente partes autorizadas vejam informações confidenciais. As anotações permitem que os usuários marquem o conteúdo para que outras pessoas vejam ou para referência futura. Manipulações adicionais de documentos não exigem que os usuários façam download de conteúdo, incluindo edição, divisão do conteúdo em vários documentos e fusão de vários documentos em um só e páginas em rotação.