Transforme seu gerenciamento de registros O IBM® Enterprise Records fornece conteúdo, processos e conectividade para ajudar a manter um registro de conformidade para registros eletrônicos e físicos. Essa solução permite simplificar as atividades baseadas em registros e ajudar a impor a conformidade com as políticas de retenção. Com a IBM, é possível gerenciar registros de acordo com requisitos fiscais, legais e regulamentares.