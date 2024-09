O que é o IBM ECM System Monitor? O IBM® Enterprise Content Management System Monitor ajuda a gerenciar os ecossistemas de automação de negócios (BA), fornecendo aos administradores e operações de TI da BA uma visão completa da integridade da BA 24 horas por dia, todos os dias da semana. O monitoramento proativo da integridade dos aplicativos ajuda a proteger a produtividade dos usuários e otimizar a experiência do cliente. A integração com o IBM Instana® fornece eventos e métricas específicos do BA para o mecanismo de observabilidade, adicionando o BA ao panorama geral.