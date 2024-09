O que é conformidade de dados?

Para entender a importância da conformidade de dados, considere nossa era de big data. Toda vez que alguém toca em uma tela, navega em um site ou caminha pela rua com o smartphone na mão, deixa um rastro crescente de dados pessoais. Ao mesmo tempo, as organizações estão migrando para serviços em nuvem e aplicativos digitais como parte de sua transformação digital e acumulando conjuntos de dados cada vez maiores. Não é de surpreender que todos esses dados possam ser incrivelmente valiosos para as organizações, ajudando-as a transformar dados em insights para tomar melhores decisões de negócios.

No entanto, mais dados também implicam mais vulnerabilidades e uma área de superfície maior para ataques cibernéticos. De acordo com um relatório do custo das violações de dados da IBM, o custo médio global de uma violação de dados em 2023 foi de US$ 4,45 milhões, um aumento de 15% ao longo de três anos.

A conformidade de dados ajuda a mitigar essas ameaças e a manter os dados dos clientes seguros. Ela estabelece um conjunto de controles - ou padrões de conformidade de dados - que as organizações e os indivíduos devem seguir ao lidar com dados. O objetivo desses requisitos de conformidade é criar salvaguardas que protejam a privacidade dos dados e evitem o uso indevido dos dados. A conformidade de dados também pode ajudar as organizações e os indivíduos a desenvolver políticas e procedimentos para lidar com os dados de forma mais responsável.

Devido a esses muitos benefícios, as organizações geralmente investem em conformidade de dados de forma voluntária e proativa, não apenas por necessidade. As organizações reconhecem que a conformidade de dados pode ajudá-los a fomentar a confiança do cliente e construir sua reputação como um administrador transparente e responsável dos dados pessoais.

Além disso, a conformidade de dados geralmente ajuda as empresas a aumentar sua segurança e aumentar sua eficiência e lucratividade. Ao terem padrões fortes de conformidade de dados em vigor, as empresas podem proteger de forma mais eficaz as vulnerabilidades que as colocam em maior risco de violações de dados. Além disso, ter um programa robusto de conformidade de dados não só mantém os dados seguros, mas também mantém sua precisão e reduz erros dispendiosos. Com o gerenciamento de dados eficaz, as organizações não apenas reduzem o tempo e os recursos gastos na descoberta e correção de dados, mas também se tornam mais eficientes e ágeis na mineração de seus próprios conjuntos de dados para obter insights.

Muitas organizações também descobrem que ter um programa robusto de conformidade de dados em vigor facilita o acompanhamento dos padrões de conformidade de proteção de dados, que têm sido atualizados com mais frequência do que no passado. Alguns desses padrões são SOC 2, CSA STAR, ISO 27001, National Institute of Standards and Technology (NIST) 800-53 etc.