O que é governança de dados?

Muitas organizações enfrentam dificuldades para gerenciar seus dados devido à falta de visibilidade. Um catálogo central de dados pode atuar como fonte única da verdade, possibilitando iniciativas de integração e governança de dados.

De acordo com um relatório do Gartner, a demanda por catálogos de dados está aumentando à medida que as organizações enfrentam dificuldades para encontrar, inventariar e analisar ativos de dados distribuídos e diversos. Com um catálogo de dados robusto, as organizações podem localizar e classificar informações em escala de forma mais fácil, permitindo uma melhor aplicação das políticas de governança de dados.