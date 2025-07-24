O que é um catálogo de dados?

Um catálogo de dados é um inventário detalhado de ativos de dados dentro de uma organização. Ele ajuda os usuários a descobrir, entender, gerenciar, selecionar e acessar dados com facilidade.





Usando metadados e ferramentas de gerenciamento de dados, os catálogos de dados organizam ativos de dados para que os usuários (como analistas de dados, cientistas de dados e administradores de dados) possam encontrar rapidamente os dados certos para seus casos de uso analíticos ou comerciais. Muitos catálogos de dados oferecem suporte à pesquisa em linguagem natural, possibilitando que os usuários descubram dados sem escrever código nem consultas SQL.

Os catálogos de dados normalmente contêm uma ampla gama de ativos de dados, incluindo:

Um catálogo de dados robusto também contém recursos de gerenciamento de metadados para coletar e selecionar os metadados de cada ativo de dados. Essas funcionalidades podem facilitar a identificação, a avaliação e o uso eficaz dos dados. O catálogo deve disponibilizar também ferramentas de governança de dados para ajudar a proteger a qualidade dos dados, a integridade dos dados e a segurança dos dados.