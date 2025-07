O que é gerenciamento de metadados?

Os modelos de IA dependem de dados bem rotulados e de alta qualidade para aprender com eficácia. Ao categorizar claramente os conjuntos de dados com metadados descritivos, estruturais e administrativos, as organizações garantem que os modelos sejam treinados com informações precisas e relevantes.

Ferramentas de gerenciamento de metadados com IA podem rotular, classificar e adicionar contexto de negócios automaticamente aos dados. Esses processos de enriquecimento reduzem o esforço manual, melhoram a qualidade de dados e apoiam uma gestão de dados mais sólida.

Além disso, algoritmos de aprendizado de máquina podem analisar padrões nos metadados para gerar automaticamente mapeamentos de esquemas, detectar anomalias e sugerir padronizações de metadados. Isso torna os catálogos de metadados mais dinâmicos e adaptáveis.