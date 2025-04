O que é IA confiável?

As organizações podem adotar medidas importantes para garantir que seus sistemas de inteligência artificial, incluindo algoritmos de IA e conjuntos de dados, estejam operando em alinhamento com os princípios da IA confiável.

Avaliação: avaliar os processos de negócios habilitados para IA pode ajudar as empresas a determinar onde há espaço para melhoria em diferentes métricas de confiabilidade.

Monitoramento contínuo: por meio do monitoramento contínuo de problemas como viés da IA e desvio do modelo, as organizações lidam com processos ou saídas injustos ou imprecisos, apoiando, assim, a imparcialidade e a confiabilidade.

Gerenciamento de riscos: a implementação de um framework e ferramentas de gerenciamento de riscos permite a detecção e minimização de violações de segurança e de privacidade para fortalecer a IA.

Documentação: a documentação automatizada em todo o ciclo de vida da ciência de dados e da IA pode ser usada para auditorias regulatórias e setoriais, permitindo responsabilidade e transparência.

Frameworks de governança de IA: os frameworks de governança de IA incluem procedimentos sobre gerenciamento de dados e modelos, ajudando a garantir que os desenvolvedores e cientistas de dados de uma organização estejam seguindo os padrões internos e as regulamentações governamentais.

O software de governança de IA e os toolkits de código aberto podem ajudar as organizações a adotar essas e outras medidas para melhorar a confiabilidade de seus sistemas de IA. Com as medidas e proteções certas em vigor, as empresas podem minimizar os riscos enquanto aproveitam o poder da IA.