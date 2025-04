O desafio mais infame é o problema do alinhamento. Os modelos de IA já são frequentemente considerados caixas pretas impossíveis de interpretar. O problema do alinhamento é a ideia de que, à medida que os sistemas de IA se tornam ainda mais complexos e poderosos, prever e alinhar seus resultados aos objetivos humanos se torna cada vez mais difícil. As discussões em torno do problema do alinhamento frequentemente se concentram nos riscos representados pelo desenvolvimento previsto da superinteligência artificial (ASI).

Existe a preocupação de que o futuro da IA inclua sistemas com comportamentos imprevisíveis e incontroláveis. A capacidade desses sistemas de aprender e se adaptar de forma rápida pode dificultar a previsão de suas ações e a prevenção de danos. Essa preocupação inspirou um ramo do alinhamento da IA chamado de superalinhamento.

As organizações de pesquisa de segurança de IA já estão trabalhando para lidar com o problema do alinhamento. Por exemplo, o Alignment Research Center é uma organização de pesquisa em IA sem fins lucrativos que "procura alinhar os futuros sistemas de aprendizado de máquina com os interesses humanos, promovendo a pesquisa teórica". A organização foi fundada por Paul Christiano, que anteriormente liderou a equipe de alinhamento de modelos de linguagem na OpenAI e atualmente lidera a segurança de IA no US AI Safety Institute.

E o Google DeepMind (uma equipe de cientistas, engenheiros, especialistas em ética e outros especialistas) está trabalhando para criar a próxima geração de sistemas de IA de forma segura e responsável. A equipe lançou o Frontier Safety Framework em maio de 2024. O framework é "um conjunto de protocolos que visa lidar com riscos graves que podem surgir de recursos poderosos de futuros modelos de base".8