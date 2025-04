O que é viés de dados?

O viés de dados pode colocar as organizações em risco de escrutínio regulatório, não conformidade legal e multas substanciais. Por exemplo, de acordo com a Lei de IA da UE, o não cumprimento das práticas proibidas de IA pode significar multas de até EUR 35 milhões ou 7% do faturamento anual mundial, o que for maior.

As organizações que violam as leis locais e regionais também podem ver uma erosão da reputação e da confiança do cliente. Considere uma empresa de varejo considerada culpada de discriminação por usar um modelo de preços impulsionado por IA que cobrava preços mais altos para determinados grupos demográficos. Essa situação pode resultar em uma crise de relações públicas que prejudica a imagem da marca da empresa e a fidelidade do cliente.