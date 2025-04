O que são dados sintéticos?

As redes adversárias generativas (GANs) envolvem um par de neural networks: um gerador que cria dados sintéticos e um discriminador que atua como adversário e distingue dados reais de dados artificiais. Ambas as redes são treinadas iterativamente, com o feedback do discriminador aprimorando a saída do gerador até que o discriminador não consiga mais diferenciar dados artificiais de reais. As GANs são frequentemente usadas para geração de imagens.