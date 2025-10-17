Neste guia abrangente, você encontrará uma coleção de conteúdos relacionados a agentes de IA, como explicações educacionais, tutoriais práticos, episódios de podcasts e muito mais.

Um agente de inteligência artificial (IA) refere-se a um sistema ou programa capaz de executar tarefas de forma autônoma em nome de um usuário ou outro sistema, projetando seu fluxo de trabalho e utilizando as ferramentas disponíveis. Os agentes de IA podem abranger uma ampla variedade de funcionalidades além do processamento de linguagem natural, inclusive a tomada de decisão, resolução de problemas, interação com ambientes externos e execução de ações.