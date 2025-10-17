Guia de agentes de IA 2025

Seu recurso único para obter conhecimento profundo e aplicações práticas de agentes de IA.

Neste guia abrangente, você encontrará uma coleção de conteúdos relacionados a agentes de IA, como explicações educacionais, tutoriais práticos, episódios de podcasts e muito mais.

Um agente de inteligência artificial (IA) refere-se a um sistema ou programa capaz de executar tarefas de forma autônoma em nome de um usuário ou outro sistema, projetando seu fluxo de trabalho e utilizando as ferramentas disponíveis. Os agentes de IA podem abranger uma ampla variedade de funcionalidades além do processamento de linguagem natural, inclusive a tomada de decisão, resolução de problemas, interação com ambientes externos e execução de ações.

Introdução

Visão geral

Como primeiro passo em sua jornada, explore as explicações introdutórias sobre agentes de IA para entender bem o processo.
Componentes

Os agentes de IA dependem de um conjunto de componentes interconectados que permitem perceber o ambiente, processar informações, decidir, colaborar, realizar ações significativas e aprender com a experiência.
Arquitetura

Arquitetura agêntica refere-se à estrutura e ao design dos frameworks de IA agêntica. Uma arquitetura agêntica molda a estrutura dos fluxos de trabalho para automatizar os modelos de IA dentro de um sistema de IA agêntica. 
Sistemas multiagentes

Um sistema multiagentes consiste em vários agentes de IA trabalhando coletivamente para executar tarefas em nome de um usuário ou de outro sistema.
Frameworks

As frameworks agênticas são os blocos de básicos para desenvolver, implementar e gerenciar agentes de IA. Essas plataformas de software contam com recursos e funções integradas que ajudam a simplificar e acelerar o processo.
Governança

A governança de agentes de IA refere-se aos processos, padrões e mecanismos de controle que ajudam a garantir que os sistemas agênticos sejam seguros e éticos.
RAG agêntica

RAG agêntica é o uso de agentes de IA para facilitar a geração aumentada de recuperação (RAG). A RAG agêntica se diferencia dos sistemas de RAG tradicionais ao permitir que grandes modelos de linguagem realizem a recuperação de informações de várias fontes e gerenciem fluxos de trabalho mais complexos. 
Casos de uso/aplicações

Os agentes de IA podem ser aplicados a vários setores, incluindo atendimento ao cliente, recursos humanos, vendas, aquisição e muitos outros.
Recursos

Aumente a produtividade com agentes de IA criados para sua empresa

Explore o potencial revolucionário dos agentes de IA capazes de se integrar facilmente às suas operações comerciais.

Guia de compra de agentes de IA 2025

Aprofunde-se neste guia abrangente que divide os principais casos de uso, os principais recursos e as recomendações passo a passo para ajudar na escolha das soluções certas para sua empresa.
Reinvente a produtividade de negócios com agentes e assistentes de IA

Saiba como agentes de IA e assistentes de IA podem trabalhar juntos para atingir novos níveis de produtividade.
Relatório da Omdia sobre inteligência capacitada: o impacto dos agentes de IA

Descubra como você pode liberar todo o potencial da IA generativa com agentes de IA.

A vanguarda das empresas agênticas: colocando a IA para trabalhar em todo o seu portfólio de tecnologias

Mantenha-se a par dos novos agentes de IA, um divisor de águas fundamental na revolução de IA.
Experimente o watsonx Orchestrate

Entenda como a IA generativa é capaz de aliviar sua carga de trabalho e aumentar a produtividade
Como os agentes de IA reinventarão a produtividade

Aprenda maneiras de usar a IA para ser mais criativo e eficiente e começar a se adaptar a um futuro que envolve trabalhar em estreita colaboração com agentes de IA.
O futuro dos agentes, o consumo de energia da IA, o uso de computadores da Anthropic e a marca d'água da IA do Google em textos gerados

Fique à frente da curva com nossos especialistas em IA neste episódio de Mixture of Experts enquanto eles se aprofundam no futuro dos agentes de IA e muito mais.

Como a Comparus está usando um "assistente bancário"

A Comparus usou as soluções do IBM® watsonx.ai e demonstrou de forma impressionante o potencial dos serviços bancários conversacionais como um novo modelo de interação.
