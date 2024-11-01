O que é o MetaGPT?

Os procedimentos operacionais padrão foram adotados em vários domínios, pois desempenham um papel crítico no apoio à decomposição de tarefas e à coordenação eficaz.6 No desenvolvimento de software, os SOPs promovem a colaboração entre equipes desconstruindo as tarefas do projeto em procedimentos menores e acionais que são, então, atribuídos a funções específicas e especializadas. O MetaGPT codifica SOPs em sequências de prompts para organizar e promover fluxos de trabalho multiagentes. Os fluxos de trabalho SOP introduzem estrutura e oportunidades de refinamento.

Por exemplo, o agente Gerente de Projetos é solicitado a criar um documento de requisitos do produto (PRD). O agente Gerente de Produtos é solicitado uma vez e, em seguida, é pedido que refine determinados elementos do PRD devido ao desenvolvimento incremental do projeto. Por exemplo, o agente é instruído a criar uma seção no PRD para "objetivos de produtos". Em seguida, é solicitado novamente a refinar essas metas, atualizando as metas originais do produto para garantir que elas se alinhem com a direção atual do projeto.7 Esse método de refinamento é empregado para garantir que a tarefa global seja reconhecida e coesa em todos os agentes.



No exemplo abaixo, o agente Gerente de Produtos é solicitado a gerar uma análise de requisitos. Após essa solicitação inicial, o agente é solicitado a gerar uma análise refinada que leva em consideração todos os novos recursos e aprimoramentos da colaboração contínua.



Instrução de prompts de análise de requisitos: "Forneça uma análise detalhada dos requisitos."8

Instruções de prompts de análise refinada: “Faça uma avaliação e refine a análise de requisitos existente em uma lista de strings para alinhar com as necessidades em evolução do projeto devido ao desenvolvimento incremental. Certifique-se de que a análise cubra de forma abrangente as novas funcionalidades e melhorias necessários para o escopo do projeto refinado.”9



Este exemplo demonstra um PRD gerado como saída padronizada que é transmitida do agente gerente de produtos para o agente arquiteto. O prompt baseado em SOP para cada saída gerada está listado ao lado deles. Observe que o prompt é baseado de forma semelhante no fluxo de trabalho, incluindo definições de requisitos, métodos para conclusão de tarefas e a ordem para completá-los:



Prompt do usuário: “Crie uma aplicação baseada em aplicativo para os gerentes de patrimônio usarem para revisar os portfólios de seus clientes e fazer recomendações de fundos apropriados para eles usarem. Este aplicativo precisa funcionar nos Estados Unidos, no Reino Unido e na Espanha.”



Requisitos originais

Instrução do prompt: "Coloque os requisitos originais do usuário aqui."10



"Crie para mim um aplicativo baseado em React para os gerentes de patrimônio usarem para fazer avaliações dos portfólios de seus clientes e fazer recomendações de fundos apropriados para eles usarem. Este aplicativo precisa funcionar nos Estados Unidos, no Reino Unido e na Espanha."

Objetivos de produtos

Instrução do prompt: "Forneça até três objetivos de produtos claros e ortogonais."11

Desenvolva uma aplicação da web segura e confiável para Gerentes de Patrimônio. Garanta compatibilidade multilíngue para inglês, espanhol e variações regionais. Crie uma interface intuitiva e fácil de usar para gerenciamento e recomendação de portfólios.

Histórias de usuários

Instrução de prompt: "Forneça de três a cinco histórias de usuários baseadas em cenários."12

Como gerente de patrimônio, quero avaliar os portfólios dos meus clientes e fornecer conselhos personalizados. Como Gerente de Patrimônio, quero recomendar fundos a meus clientes com base em suas metas de investimento e tolerância ao risco. Como Gerente de Patrimônio, quero acessar a aplicação em inglês ou espanhol, dependendo de minha localização.

Análise competitiva

Instrução de prompt: "Forneça de cinco a sete produtos competitivos."13

"Wealthfront: serviço de investimento automatizado com uma interface limpa, mas carece de recomendações personalizadas de fundos." “Personal Capital: oferece ferramentas abrangentes de gestão de patrimônio, mas pode ser esmagadora para novos usuários." “Betterment: concentra-se no investimento automatizado com personalização limitada para gerentes de patrimônio."

Análise de requisitos

Instrução de prompt: "Forneça uma análise detalhada dos requisitos."14

A aplicação deve ser construída usando o React, garantindo que seja escalável e sustentável. Ele deve ter uma interface multilíngue para atender aos usuários nos Estados Unidos, no Reino Unido e na Espanha. A aplicação deve ser segura para proteger dados financeiros confidenciais e estar em conformidade com as regulamentações regionais. Ele também deve se integrar a várias fontes de dados financeiros para fornecer análise de portfólios e recomendações de fundos em tempo real.

Pool de requisitos

Instrução de prompt: "Liste os cinco a sete principais requisitos com sua prioridade (P0, P1, P2).", "Cubra tanto o conteúdo legado quanto o conteúdo incremental. Mantenha o conteúdo não relacionado ao desenvolvimento incremental.”15

(“Autenticação de usuário segura e criptografia de dados para proteger informações dos clientes.”, “P0”),

(“Compatibilidade multilíngue com inglês e espanhol, com variações regionais.”), “P0”),

(“Integração em tempo real com fontes de dados financeiros para gerenciamento de portfólios.”, “P0”),

(“Dashboard fácil de usar para avaliações e gerenciamento de portfólios de clientes.”, “P1”),

(“Mecanismo de recomendação para sugerir fundos apropriados com base nos perfis dos clientes.”, “P2”)

Rascunho do design da IU

Instruções de prompt: "Forneça uma descrição simples dos elementos, funções, estilo e layout da IU."16

A IU terá um design limpo e moderno, com um dashboard que fornece uma visão geral dos portfólios dos clientes. Ele incluirá gráficos interativos para análise de portfólios, uma seção de recomendação para seleção de fundos e facilidade de alternar entre os idiomas inglês e espanhol.



Qualquer coisa NÃO CLARA

Instruções de prompt: "Mencione os aspectos do projeto que não estão claros e tente esclarecê-los."17

Não há pontos pouco claros.

O exemplo anterior é uma transferência ao agente Arquiteto para design; aqui está o prompt baseado em SOP fornecido junto com o PRD:

"Aqui está o documento de requisitos do produto (PRD): com base nessa avaliação do PRD, veja se o design da API atende aos requisitos do PRD e se está em conformidade com as boas práticas de design."18

O Arquiteto segue seu próprio fluxo de trabalho de SOP para projetar o sistema para a aplicação.

Um SOP descreve as responsabilidades da função de cada agente e estabelece padrões para produções intermediárias. Esses SOPs são então codificados para influenciar o comportamento do agente. Essa prática permite que os agentes gerem saídas estruturadas, como documentos de requisitos de alta qualidade, artefatos de design, fluxogramas e especificações de interface. Todas as transferências entre agentes devem cumprir determinados padrões estabelecidos, que reduzem o risco de alucinação causada por conversa ociosa entre LLMs. O uso de saídas estruturadas aumenta muito a taxa de sucesso da geração do código de destino.19