O que é o BabyAGI?

A implementação padrão é um script Python que utiliza os modelos do GPT da OpenAI por meio de uma API, um banco de dados de vetores (geralmente Pinecone) para memória e o framework de agente LangChain para estruturar as funções dos agentes de IA. O banco de dados de vetores registra os resultados das tarefas como embeddings usadas para recuperação de contexto, enquanto o LLM alimenta o raciocínio do agente e a lógica da tarefa.1

Como um agente de IA autônomo, o BabyAGI itera continuamente usando os resultados das tarefas concluídas para informar novas tarefas, mudar a prioridade da lista de tarefas e executar subtarefas. O processo continua até que a fila de tarefas se esgote ou uma condição de parada seja atingida.