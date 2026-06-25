O teste de agentes de IA é o processo de avaliar sistemas de IA agêntica para verificar se têm um desempenho confiável, seguro e conforme o esperado antes da implementação.
Testar rigorosamente os sistemas autônomos é especialmente crítico à medida que os agentes de IA planejam tarefas de várias etapas de forma independente, usam ferramentas externas e interagem com outros agentes. Um processo de teste sólido faz parte do ciclo contínuo de criação e avaliação conhecido como ciclo de vida de desenvolvimento de agentes (ADLC).
Os agentes planejam e executam tarefas de forma autônoma, transformando rapidamente a maneira como as empresas usam a IA.Mas a adoção rápida pode fragmentar os ecossistemas de tecnologia e forçar mudanças significativas nos processos de teste legados. Segundo uma pesquisa recente do IBM Institute for Business Value, 80% dos CIOs e CTOs entrevistados relatam mandatos de transformação por IA vindos do CEO. Porém apenas 11% se dizem totalmente preparados para a escala de implementação de agentes de IA prevista para o próximo ano.
"Para os CIOs e CTOs", disse Matt Lyteson, CIO da IBM, "o desafio agora é escalar sistemas de IA que operam de forma contínua e autônoma, muitas vezes com modelos de governança e arquiteturas pensados para um ambiente bem mais lento e previsível."
O teste de software tradicional se concentrava em sistemas estáticos; a IA agêntica depende da natureza probabilística dos grandes modelos de linguagem (LLMs). Isso significa que prompts semelhantes podem gerar sequências diferentes de chamadas de ferramenta em execuções diferentes, e que problemas surgidos no início de um fluxo de trabalho de várias etapas podem se manifestar somente bem mais tarde. E, como os agentes baseados em aprendizado de máquina mudam com o tempo, podem apresentar sinais de regressão ou desvio.
O teste de agentes de IA não deve avaliar apenas se a resposta final está correta, mas se os caminhos de raciocínio e os resultados intermediários foram apropriados. O ideal é que esse tipo de teste responda a uma pergunta bastante diferente das formas anteriores de validação de software. O teste não se resume a verificar se um agente chega a um resultado esperado, mas a garantir que os resultados sejam consistentemente bem fundamentados, precisos e seguros, seja qual for a entrada. Isso significa validar o comportamento de um agente junto com testes de unidade mais tradicionais.
Os ciclos de teste agêntico também são contínuos. Testar agentes de IA envolve criar ciclos de feedback eficazes, em vez de estabelecer benchmarks de sucesso simples e imutáveis. As organizações que criam estratégias de teste escaláveis e unificadas conseguem desenvolver sistemas autônomos que operam de forma confiável e segura. Elas também podem implementar frameworks de teste que se integram sem dificuldades ao restante do ADLC, permitindo que os agentes de IA se conectem de maneira previsível entre diferentes modelos, plataformas e fornecedores.
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Agentes de IA mal testados trazem riscos operacionais e de governança significativos. Entre os fatores que tornam o teste rigoroso essencial estão:
Alguns dos resultados que um agente de IA produz, como resumos ou explicações, não podem ser avaliados por regras simples. Exigem um certo grau de julgamento. A resposta atende corretamente à intenção do usuário e o tom é apropriado? LLM como juiz é a prática de usar um segundo LLM para avaliar a qualidade dos resultados de um agente.
Normalmente, um modelo maior e mais capaz do que aquele que está sendo testado recebe uma rubrica e é solicitado a avaliar a resposta do agente. Esses juízes podem ser aplicados em vários pontos da trajetória de um agente, o que lhes permite detectar falhas ou inconsistências ao longo de um processo. O LLM como juiz trabalha em conjunto com testadores humanos para viabilizar uma avaliação de qualidade contínua e automatizada. Embora não substitua a avaliação humana, o LLM como juiz dá ao processo de teste uma escala que as equipes humanas não alcançam.
Dada a sofisticação dos agentes de IA, o teste exploratório não basta; os ecossistemas de agentes exigem rubricas sólidas e métricas de sucesso claras. O teste eficaz de agentes opera em três níveis distintos, cada um voltado a detectar uma classe diferente de falha. Juntos, eles formam uma defesa em camadas que avalia a IA agêntica, desde os primeiros bugs até a experiência do usuário no mundo real.
Os agentes de IA empresariais costumam ser implementados em ambientes cujo teste direto seria caro ou irreversível. Por exemplo, um agente que envia e-mails a clientes não pode enviar e-mails de teste a clientes reais, ou um agente que gerencia infraestrutura de nuvem não pode se conectar a um ambiente de nuvem real.
A simulação sofisticada de ambientes resolve esse desafio ao oferecer substitutos controlados e repetíveis para cenários do mundo real. Nos últimos anos, várias empresas lançaram ambientes simulados que permitem aos desenvolvedores criar histórias de usuário e registrar respostas de API. Esses ambientes também permitem que os testadores criem cenários talvez raros ou impossíveis de acionar em produção. Por exemplo, um banco de dados que não retorna resultados úteis ou um usuário que dá instruções contraditórias ao longo de uma conversa extensa.
A taxa de sucesso mede a porcentagem de casos de teste em que um agente conclui uma tarefa atribuída. É uma métrica fundamental no teste de agentes.
A precisão de ferramentas mede se um agente seleciona as ferramentas corretas para uma tarefa específica e se as aciona dentro dos parâmetros corretos. Por exemplo, um agente pode identificar corretamente que precisa consultar um banco de dados, mas construir a consulta errada.
Avaliar a trajetória do agente envolve verificar se o caminho de raciocínio de um agente é coerente e apropriado, mesmo que a resposta final seja correta. Normalmente, examina-se o raciocínio de várias etapas para verificar se os agentes se mantêm consistentes em seus objetivos e tratam cada etapa de forma lógica. Os processos de teste manual comparam uma trajetória padrão-ouro definida por humanos com o que um agente de fato faz. Os desenvolvedores também costumam automatizar partes desse processo usando o LLM como juiz.
Latência e custo geralmente são requisitos rígidos usados para determinar se um sistema é minimamente utilizável. A latência mede o tempo entre o envio da tarefa e o resultado final, agentes que fazem várias chamadas de ferramenta sequenciais ou usam APIs externas lentas podem apresentar latências que os tornam impraticáveis para os usuários. O custo geralmente mede o consumo agregado de tokens de um agente, bem como o volume de chamadas de API por tarefa. Por exemplo, agentes que usam ferramentas caras para subtarefas simples podem se tornar caros demais em escala.
A concisão mede se os resultados de um agente contêm as informações necessárias e as comunicam de forma eficaz. A coerência mede se o resultado é logicamente consistente, bem estruturado e livre de contradições internas. As duas métricas são importantes, independentemente da precisão. Um resultado pode ser factualmente preciso, mas tão prolixo que o usuário não consegue extrair com facilidade as informações relevantes. Ou pode ser conciso, mas incoerente , pulando de um tema a outro e se repetindo.
A automação de testes é a prática de executar avaliações automatizadas em vez de testar um agente manualmente. Para sistemas de agentes que envolvem componentes interdependentes e mudam com frequência, a automação torna o teste sustentável em escala.
A infraestrutura de automação de testes em sistemas de agentes se apoia em pipelines de CI/CD semelhantes aos usados em outras áreas da engenharia de software. À medida que as alterações de software avançam pelo pipeline, os testes automatizados identificam os problemas e os agentes podem enviar alterações de código, criando um ciclo de feedback contínuo.
Os frameworks de avaliação fornecem a infraestrutura fundamental para executar testes, registrar trajetórias de agentes, pontuar resultados e acompanhar métricas ao longo do tempo. Eles são a base de uma prática de teste sistemática e podem ser vistos como um treinador para um agente de IA.
A maioria dos frameworks de avaliação permite que as empresas definam um conjunto de exemplos de referência que representam o desempenho ideal do agente. Em seguida, as plataformas medem a trajetória simulada de um agente em relação a esses exemplos, avaliando o desempenho por diversas variáveis. Um exemplo é simular uma conversa entre um grande lote de "usuários" por meio da IA generativa e, em seguida, gerar relatórios que avaliam o agente quanto à precisão das chamadas de ferramenta e à precisão de roteamento do agente.
Isso permite que as organizações vejam rapidamente onde um agente precisa melhorar e onde está com bom desempenho. Os frameworks de avaliação ajudam as equipes a definir o sucesso no início do processo de desenvolvimento e fornecem uma rubrica clara para testes de regressão.
As plataformas de observabilidade fornecem visibilidade em tempo real e histórica do comportamento do agente. Às vezes integradas à mesma plataforma dos frameworks de avaliação, eles monitoram continuamente as redes de agentes para revelar anomalias e regressões à medida que surgem. As plataformas de observabilidade de IA rastreiam as interações dos agentes, agregam métricas e alertam os membros da equipe quando surgem irregularidades. Elas podem ser especialmente úteis para engenheiros que monitoram sistemas complexos e multiagentes e oferecem visibilidade sobre o raciocínio do agente para identificar as causas-raiz de um problema.
Um painel de controle de agentes é a camada de gerenciamento que fica acima dos agentes individuais e oferece visibilidade e controle centralizados sobre como os agentes são implementados e governados em toda uma organização. Enquanto os frameworks de avaliação e as plataformas de observabilidade se concentram em medir o que um agente faz, um painel de controle se concentra no que um agente tem permissão para fazer. Eles também garantem que as regras que regem o comportamento do agente sejam aplicadas de forma consistente e possam ser efetivamente impostas.
No contexto de testes, um painel de controle de agentes mantém um registro da configuração de cada agente, o que permite reproduzir exatamente as mesmas condições. Muitos painéis de controle oferecem suporte a versionamento, teste e implementação controlada de agentes, o que favorece a iteração em ecossistemas multiagente.
Hoje, várias das principais plataformas de IA oferecem recursos integrados de teste e avaliação para agentes construídos em sua infraestrutura. Essas ferramentas nativas da plataforma têm a vantagem de se integrarem de perto ao ambiente de implementação e de exigirem uma configuração mais simples. No entanto, costumam oferecer menos flexibilidade do que frameworks independentes para equipes com necessidades de avaliação complexas.
Testar agentes de IA é um processo contínuo. Testar desde as primeiras etapas do desenvolvimento, e continuar testando e refinando os agentes depois de implementados, ajuda a garantir a qualidade no longo prazo.
Processos completos e de alta qualidade para automatizar os testes devem ser implementados quando os prompts são alterados ou novas ferramentas são adicionadas, mas também devem fazer parte do protocolo de monitoramento rotineiro de agentes da organização. Para isso, é preciso investir na infraestrutura que torna os testes rápidos e baratos: conjuntos de dados de teste bem organizados e dashboards de métricas ajudam a incorporar os testes ao dia a dia.
Testar desde o início também significa definir os critérios de sucesso antes de construir um agente. As equipes que iniciam o desenvolvimento sem uma ideia clara do que querem alcançar correm o risco de recair em uma depuração reativa, baseada em como o agente aparenta se comportar, e não em como ele de fato se comporta.
Conjuntos de teste desbalanceados produzem métricas que parecem boas, mas podem não prever o desempenho no mundo real. Por exemplo, testes dominados por casos fáceis ou por um conjunto restrito de tarefas não refletem adequadamente todas as maneiras pelas quais um sistema agêntico vai atuar.
Conjuntos de teste balanceados testam tanto os casos em que uma trajetória deve ocorrer quanto aqueles em que ela não deve. Os conjuntos devem incluir tanto consultas de etapa única quanto interações de múltiplas etapas, e os formatos de entrada devem abranger a variedade de formas pelas quais usuários reais poderiam formular suas solicitações. Os casos extremos devem ser representados de forma explícita, como proteção contra prompts adversários ou entradas vazias.
Os conjuntos de teste também devem ser atualizados com regularidade, com exemplos atuais, à medida que os padrões de uso evoluem. Algumas empresas recorrem à geração automatizada de casos de teste para reduzir o trabalho dos desenvolvedores, empregando IA para analisar os requisitos de um agente e criar conjuntos de teste abrangentes.
Dados mal rotulados, como conjuntos de teste ambíguos ou critérios de pontuação insuficientes, produzem métricas ruidosas e enganosas. Os dados de teste devem ser versionados e auditados, para que as alterações nos conjuntos de avaliação sejam rastreadas e possam ser medidas em relação aos resultados dos testes. Em tarefas agênticas de múltiplas etapas, dados de alta qualidade também significam dispor de trajetórias de referência padrão-ouro sólidas com as quais comparar um caso de teste.
Embora a IA seja cada vez mais usada para gerar scripts de teste e executar testes ao longo do ciclo de vida de desenvolvimento de software, a automação por si só não basta para criar ecossistemas de agentes sofisticados. Alguns julgamentos exigem a participação humana. Cabe aos humanos avaliar, por exemplo, se as respostas de um agente são adequadas a um contexto sensível. As equipes humanas também podem determinar se um caso extremo revelado nos testes reflete um bom raciocínio ou mera coincidência.
É fundamental que as empresas incorporem a avaliação humana estrutural ao processo de teste. Durante os testes ativos, a revisão humana deve ser aplicada a amostras estruturadas das saídas do agente em diferentes níveis do processo de teste.
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