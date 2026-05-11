O poder e a proliferação dos agentes de IA — sistemas de software que usam modelos de linguagem amplos (LLMs) como mecanismo de decisão para planejar de forma autônoma e executar tarefas necessárias para atingir um objetivo prescrito — precipitaram uma rápida transformação dos fluxos de trabalho empresariais. A velocidade dessa transformação superou a capacidade de muitas organizações de adaptar estruturas tradicionais de TI para refletir as demandas específicas da integração da IA agêntica, resultando em um ecossistema fragmentado. O ADLC introduz especificações comuns e práticas compartilhadas para viabilizar sistemas agênticos confiáveis em diferentes ferramentas, plataformas, fornecedores e ambientes empresariais.

Muitos dos processos de TI padrão atuais evoluíram no contexto do desenvolvimento de software tradicional e são adaptados às premissas de sistemas estáticos e determinísticos. Esses processos muitas vezes não são adequados à natureza dinâmica e probabilística dos LLMs que orientam o comportamento dos agentes: eles são chamados de “agentes de IA” porque, literalmente, têm agência para determinar como executar tarefas. Normas e especificações compartilhadas que levem em conta essa mudança podem reduzir significativamente os riscos associados e acelerar a adoção responsável da IA agêntica.

Para que a IA agêntica escale de forma sustentável e eficaz, os agentes de IA devem se integrar de maneira previsível em diferentes modelos, plataformas, fornecedores e ecossistemas do setor. Atualmente, quase toda plataforma para criar agentes de IA tem seu próprio formato para definição de agentes, esquema de chamada de ferramentas e funções, modelo de gerenciamento de memória e estado, conjunto de testes, protocolos de implementação e sistema de versionamento. Essa fragmentação dificulta a interoperabilidade, aumentando os custos de mudança e a dependência de fornecedor, o que pesquisas recentes apontaram como uma preocupação primária, perdendo apenas para a segurança, entre líderes de negócios e técnicos que navegam pelo ecossistema de fornecedores de agentes de IA.1 Do ponto de vista operacional, essa fragmentação também reduz o potencial de habilidades e fluxos de trabalho transferíveis.

Embora normas e práticas padronizadas possam mitigar essas ineficiências, é importante que as organizações adotem e apliquem protocolos estruturais que funcionem com, e não contra, as tendências e preferências já estabelecidas dos desenvolvedores. Portanto, o ADLC busca transformar práticas emergentes de desenvolvedores em experiências de agentes de primeira linha.

O ADLC integra princípios centrais de DevSecOps para mapear o desenvolvimento de agentes de IA em uma série de fases interconectadas e amplamente interdependentes. O propósito e as práticas de cada fase, bem como suas relações entre si, são explorados mais adiante neste artigo. Detalhes completos, sugestões e especificações são fornecidos no guia oficial da IBM sobre o ADLC.