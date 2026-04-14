Altos padrões de programação são para o processo de desenvolvimento de software o que a mise en place e o "trabalho limpo" são para a operação de uma cozinha comercial. Práticas que elevam a qualidade de seu código podem gerar melhor funcionalidade em curto prazo, mas seus benefícios mais importantes são menos problemas, um progresso mais rápido e custos de manutenção menores no longo prazo.

Os benefícios de longo prazo de um código de maior qualidade podem, às vezes, ser difíceis de serem comunicados pelos programadores à gerência menos versada nas minúcias do ciclo de vida do desenvolvimento de software. Equilibrar os benefícios abrangentes de um código ideal com as pressões imediatas das prioridades de negócios geralmente envolve compensações complexas. Dito isso, um estudo de 2022 com 39 códigos de base de produção proprietários afirmou, entre outras descobertas,1 que:

Dívida técnica decorrente de código apressado desperdiça até 42% do tempo dos desenvolvedores.

Código de baixa qualidade leva a 15 vezes mais defeitos do que código de alta qualidade.

Resolver problemas em código de baixa qualidade leva (em média) 124% mais tempo do que resolver problemas em código de alta qualidade.

Um código de maior qualidade aumenta a facilidade e a velocidade de compreensão, refatoração, depuração e adição de novas funcionalidades a uma base de código. Um código claro, consistente e bem escrito facilita uma coordenação mais fluida entre as equipes de desenvolvimento e reduz a complexidade e as complicações das alterações de código. Isso gera não apenas uma forte qualidade de software, mas também uma sólida experiência do desenvolvedor e do usuário.

O fato de um trecho de código compilar e executar com sucesso seu propósito no tempo de execução não é suficiente para determinar sua qualidade geral. Escrever código não é como completar um jogo de palavras cruzadas, no qual existe uma única maneira de completar sua tarefa corretamente: frequentemente há inúmeras soluções para um determinado problema de programação. Funcionalidade, portanto, representa o mero código aceitável. O valor de um código de alta qualidade se manifesta em seus efeitos secundários no contexto ao seu redor.