O que é experiência do desenvolvedor?

É importante observar, no entanto, que aumentar a produtividade do desenvolvedor e melhorar sua experiência nem sempre são sinônimos. Em um estudo de oito meses, a Harvard Business Review (HBR) descobriu que, mesmo quando o uso da IA era totalmente opcional, "os funcionários trabalhavam em um ritmo mais acelerado, assumiam uma gama mais ampla de tarefas e estendiam o trabalho por mais horas do dia, muitas vezes sem que lhes fosse solicitado". A IA ajuda a aumentar a produtividade, mas os efeitos posteriores desse aumento podem se tornar insustentáveis, levando à fadiga cognitiva e ao esgotamento.2

O impacto da IA na experiência do desenvolvedor pode ir além do uso direto que os desenvolvedores fazem dela. Em particular, a pesquisa da HBR observou que o aumento na frequência de não-engenheiros usando IA para gerar código resulta em engenheiros dedicando mais tempo à revisão e correção do trabalho de IA de seus colegas. A HBR observou que “essas exigências iam além da revisão formal do código”. Os engenheiros se viram cada vez mais orientando colegas que estavam “programando por impulso” e finalizando pull requests parcialmente completas.”

Além disso, o cenário de IA em rápida evolução pode contribuir para um DevEx fragmentado. Os modelos e os frameworks de agentes de IA estão em constante expansão e aprimoramento, o que pressiona os desenvolvedores a se manterem atualizados sobre as últimas novidades e a acompanhar os protocolos e práticas em constante evolução. Os recursos aprimorados de IA são obviamente úteis, mas podem se tornar uma faca de dois gumes sem uma mediação e orientação cuidadosas da equipe de DevEx.