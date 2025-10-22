Guia de engenharia de prompts para 2025

Sua solução completa para dominar a arte de prompts para liberar todo o potencial da IA

Bem-vindo ao seu recurso definitivo para dominar a engenharia de prompts em 2025. Este guia abrangente oferece uma coleção selecionada de ferramentas, tutoriais e exemplos do mundo real projetados para ajudar os alunos de todos os níveis a entender e aplicar técnicas eficazes de engenharia de prompts.

À medida que a IA generativa continua a remodelar os setores, a capacidade de criar prompts precisos para os modelos de IA, incluindo grandes modelos de linguagem (LLMs), como o GPT-4 da OpenAI, o IBM Granite, o Claude da Anthropic, o Bard do Google, o DALL·E e o Stable Diffusion, torna-se uma habilidade crítica. Quer você esteja trabalhando com sistemas proprietários ou explorando alternativas de código aberto, a engenharia de prompts é a chave para liberar todo o potencial das ferramentas impulsionadas por IA.

A engenharia de prompts é a nova programação. Em um mundo cada vez mais impulsionado pelo aprendizado de máquina, a capacidade de se comunicar com sistemas gerados por IA usando linguagem natural é essencial. Este guia ajudará você a projetar, refinar e otimizar prompts que geram resultados significativos, seja criando aplicações, automatizando fluxos de trabalho ou ampliando os limites da expressão criativa.

De conceitos fundamentais a estratégias avançadas, este guia é sua referência ideal para navegar no cenário em evolução de grandes modelos de linguagem (LLMs), projeto de prompts de IA e inovação da IA generativa (IA gen).

Além dos prompts — projetando com contexto

Criar prompts melhores é apenas o começo. O verdadeiro conhecimento especializado em prompts avançados reside na compreensão do contexto mais amplo em que os modelos de IA operam, desde a intenção do usuário e o histórico de conversas até a estrutura dos dados de treinamento e o comportamento de diferentes modelos. É nesse ponto que a engenharia de contexto se torna essencial, permitindo que você molde não apenas o que você pergunta, mas como o modelo interpreta e responde.

Ao aproveitar técnicas como geração aumentada de recuperação (RAG), sumarização e entradas estruturadas, como JSON, você pode guiar os modelos em direção a respostas de modelos mais precisas e relevantes. Quer você esteja trabalhando na geração de código, criação de conteúdo ou análise de dados, projetar com contexto garante o alinhamento com a saída desejada. Essa abordagem aprimora o desempenho dos LLMs em tarefas e melhora a confiabilidade das saídas em aplicações do mundo real.

Boletim informativo do Think

Pense além dos prompts e tenha o contexto completo 

Fique à frente das últimas notícias do setor, ferramentas de IA e tendências emergentes em engenharia de prompts com o boletim informativo Think. Além disso, tenha acesso a novas explicações, tutoriais e insights, entregues diretamente na sua caixa de entrada. Consulte a declaração de privacidade da IBM.

Agradecemos a você! Você se inscreveu.

Comece a usar a engenharia de prompts

Mergulhe no Guia de engenharia de prompts com um caminho estruturado projetado para aprendizes, desenvolvedores e entusiastas de IA. Quer você esteja construindo um chatbot, automatizando tarefas complexas ou experimentando ferramentas de IA, este guia cobre tudo aquilo de que você precisa para dominar a arte e a ciência do projeto de prompts.

Visão geral

Obtenha uma compreensão de alto nível da engenharia de prompts, sua importância crescente no processamento de linguagem natural (NLP) e como ela capacita os usuários a interagir com sistemas impulsionados por IA usando prompts de alta qualidade.
Saiba mais
Prompt agêntica

Saiba como orientar os agentes de IA para realizar ações autônomas, tomar decisões e concluir etapas multietapas ou intermediárias em fluxos de trabalho — ideais para automação e execução inteligente de tarefas.
Solicitação baseada em exemplos

Explore o prompt few-shot, prompt zero-shot e outras técnicas de engenharia de prompt para ensinar grandes modelos de linguagem (LLMs) usando exemplos ou contexto mínimo, melhorando a solução de problemas e a adaptabilidade.
Prompt multimodal

Descubra como criar prompts que combinam texto, imagens e outras mídias para interagir com modelos multimodais como o Granite, Gemini, GPT-4o e DALL·E, aprimorando a criação de conteúdo gerado por IA.
Projeto de prompts

Domine a estrutura de prompts eficazes usando modelos que garantem clareza, especificidade e alinhamento com seus objetivos — cruciais para lidar com consultas de usuários e gerar respostas precisas.
Avaliação de prompts

Use métodos qualitativos e quantitativos para avaliar o desempenho dos prompts, incluindo técnicas de depuração e métricas que garantem consistência e relevância.
Hacking e segurança de prompts

Entenda os riscos da injeção de prompts e ataques adversários e saiba como proteger seus modelos de IA contra vulnerabilidades em sistemas baseados em prompts.
Gerenciamento de prompts

Organize, documente e crie uma versão de seus prompts para escalabilidade e colaboração. Gerencie conjuntos de dados, rastreie alterações e reutilize prompts em projetos de forma eficiente.
Otimização de prompts

Refine e itere prompts para melhorar a qualidade da saída, reduzir a latência e alinhar o comportamento do modelo com seus objetivos — especialmente útil ao trabalhar com APIs e dados de treinamento.
Aprimoramento de raciocínio de prompts

Impulsione o raciocínio da IA com prompts estruturados que incentivam a criação do prompt da cadeia de pensamentos (prompt da CoT), autoconsistência e estratégias de árvore de pensamentos para um fluxo lógico mais profundo.
Ferramentas de prompts

Explore uma variedade de ferramentas e plataformas de IA que apoiam a criação, testes, visualização e implementação de prompts — ideais para desenvolvedores e pesquisadores.
Ajuste imediato

Vá além dos prompts manuais, ajustando os modelos usando o treinamento baseado em prompts para tarefas específicas do domínio, aproveitando frameworks de código aberto e conjuntos de dados selecionados.
Casos de uso de prompts

Navegue por estudos de caso e aplicações reais de engenharia de prompts em setores, como educação, marketing, desenvolvimento de software e projeto.
Técnicas de engenharia de prompts

Mergulhe em estratégias avançadas, como prompt de cadeia de pensamento, prompt baseados em função e autorreflexão, para liberar todo o potencial da IA generativa e dos LLMs.

Este guia serve como um recurso fundamental para entender e aplicar a engenharia de prompts em uma variedade de aplicações orientadas por IA. Para aqueles que buscam uma experiência prática, o Repositório GitHub de Tutoriais da IBM.com oferece uma coleção de casos de uso do mundo real e implementações passo a passo usando Python, completo com trechos de código e fluxos de trabalho estruturados. Esse repositório é particularmente valioso para aprendizes e profissionais que desejam aprofundar sua experiência em projeto de prompts, interação com modelos e o ecossistema mais amplo de ferramentas de IA

Recursos

Garantindo o ROI: agentes de IA em sua empresa

Participe do webinar da IBM no qual demonstramos como garantir o ROI real por meio de iniciativas de IA agêntica, com exemplos de setores, casos de uso e até mesmo as histórias de sucesso da própria IBM.
IBM reconhecida como líder em ciência de dados e aprendizado de máquina

Saiba por que a IBM foi reconhecida como líder no Gartner Magic Quadrant de 2025 para plataformas de ciência de dados e aprendizado de máquina.
De projetos de IA a lucros: como a IA agêntica pode sustentar retornos financeiros

Saiba como as organizações estão passando de lançamentos de IA em pilotos díspares para usá-la para impulsionar a transformação no núcleo.

Aumente o nível da sua experiência em IA

Acesse nosso catálogo completo com mais de 100 cursos on-line adquirindo uma assinatura individual ou para múltiplos usuários hoje, permitindo que você expanda suas habilidades em uma variedade de nossos produtos a um preço baixo.
Explore o IBM Granite

IBM® Granite é uma família de modelos de IA de código aberto, de alto desempenho e confiáveis, adaptados para negócios e otimizados para escalar suas aplicações de IA. Explore opções de linguagem, código, séries temporais e proteções.
IBM AI Academy

Liderada pelos principais líderes da IBM, o currículo dessa experiência foi desenvolvido para ajudar líderes empresariais a terem o conhecimento necessário para priorizar os investimentos em IA que podem estimular o crescimento.
IA em ação 2024

Entrevistamos duas mil organizações a respeito de suas iniciativas de IA para descobrir o que está funcionando, o que não está e como se preparar.
Guia do CEO para 2025: 5 mudanças de mentalidade para impulsionar o crescimento dos negócios

Adote essas cinco mudanças de mentalidade para acabar com a incerteza, estimular a reinvenção dos negócios e acelerar o crescimento com a IA agêntica.
Liberar o poder da IA generativa e do aprendizado de máquina

Saiba como incorporar com confiança a IA generativa e o aprendizado de máquina em sua empresa.
Como prosperar nesta nova era da IA com confiança e convicção

Aprofunde-se nos três elementos críticos de uma estratégia de IA sólida: criar uma vantagem competitiva, escalar a IA em todo o negócio e avançar na direção de uma IA confiável.
Soluções relacionadas
IBM® watsonx.ai

Treine, valide, ajuste e implemente recursos de IA generativa, modelos de base e recursos de aprendizado de máquina com o IBM watsonx.ai, um estúdio empresarial de última geração para construtores de IA. Crie aplicações de IA em menos tempo com menos dados.

 Explore o watsonx.ai
Soluções de inteligência artificial

Coloque a IA em ação na sua empresa com a experiência em IA líder do setor e com o portfólio de soluções da IBM.

 Explore as soluções de IA
Consultoria e serviços em inteligência artificial (IA)

Os serviços de IA da IBM Consulting ajudam a reinventar a forma como as empresas trabalham com IA para gerar transformação.

 Explore os serviços de IA
Dê o próximo passo

Ao utilizar a IA, o IBM Concert revela insights cruciais sobre suas operações e fornece recomendações específicas para cada aplicação com foco em melhorias. Descubra como o Concert pode impulsionar sua empresa.

 Explorar Concert Explore as soluções de automação de processos de negócios