Bem-vindo ao seu recurso definitivo para dominar a engenharia de prompts em 2025. Este guia abrangente oferece uma coleção selecionada de ferramentas, tutoriais e exemplos do mundo real projetados para ajudar os alunos de todos os níveis a entender e aplicar técnicas eficazes de engenharia de prompts.

À medida que a IA generativa continua a remodelar os setores, a capacidade de criar prompts precisos para os modelos de IA, incluindo grandes modelos de linguagem (LLMs), como o GPT-4 da OpenAI, o IBM Granite, o Claude da Anthropic, o Bard do Google, o DALL·E e o Stable Diffusion, torna-se uma habilidade crítica. Quer você esteja trabalhando com sistemas proprietários ou explorando alternativas de código aberto, a engenharia de prompts é a chave para liberar todo o potencial das ferramentas impulsionadas por IA.

A engenharia de prompts é a nova programação. Em um mundo cada vez mais impulsionado pelo aprendizado de máquina, a capacidade de se comunicar com sistemas gerados por IA usando linguagem natural é essencial. Este guia ajudará você a projetar, refinar e otimizar prompts que geram resultados significativos, seja criando aplicações, automatizando fluxos de trabalho ou ampliando os limites da expressão criativa.

De conceitos fundamentais a estratégias avançadas, este guia é sua referência ideal para navegar no cenário em evolução de grandes modelos de linguagem (LLMs), projeto de prompts de IA e inovação da IA generativa (IA gen).