Os modelos de IA generativa são construídos em arquiteturas de transformação, que permitem que eles entendam as complexidades da linguagem e processem grandes quantidades de dados por meio de redes neurais. A engenharia de prompts por IA ajuda a moldar a saída do modelo, garantindo que a inteligência artificial responda de forma significativa e coerente. Várias técnicas de prompts garantem que os modelos de IA gerem respostas úteis, incluindo tokenização, ajuste de parâmetros do modelo e amostragem top-k.



A engenharia de prompts está se mostrando vital para liberar todo o potencial dos modelos de base que impulsionam a IA generativa. Os modelos de base são grandes modelos de linguagem (LLMs) construídos com base na arquitetura de transformação e repletos de todas as informações de que o sistema de IA generativa precisa.



Os modelos de IA generativa operam com base no processamento de linguagem natural (PNL) e usam inputs de linguagem natural para produzir resultados complexos. Os preparativos subjacentes à ciência de dados, as arquiteturas de transformação e os algoritmos de aprendizado de máquina permitem que esses modelos entendam a linguagem e, em seguida, usem grandes conjuntos de dados para criar saídas de texto ou imagem.



A IA geradora de texto para imagem, como DALL-E e Midjourney, utiliza um LLM em conjunto com a difusão estável, um modelo que se destaca na geração de imagens a partir de descrições de texto. A engenharia de prompts eficaz combina conhecimento técnico com uma compreensão profunda da linguagem natural, vocabulário e contexto para produzir resultados ideais com poucas revisões.