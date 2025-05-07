Técnicas de engenharia de prompts

Um prompt é o texto ou consulta de entrada fornecido a um modelo de IA, como um grande modelo de linguagem, para gerar uma resposta. Ele serve como o mecanismo principal para orientar o comportamento do modelo, definindo a tarefa e configurando o contexto para a interação. O design de um prompt afeta significativamente a qualidade e a relevância da saída, tornando essencial a escolha do tipo certo de prompt para tarefas específicas.

Para obter os melhores resultados dos modelos de IA, é essencial entender as várias maneiras pelas quais os prompts podem ser estruturados para se adequar a diferentes tarefas e objetivos. Existem três maneiras principais de estruturar o prompt: instruções diretas, instruções abertas e instruções específicas da tarefa.

As instruções diretas são comandos claros e específicos que dizem à IA exatamente o que fazer. Esses prompts são ideais para tarefas simples em que o usuário tem uma expectativa clara da saída. Os prompts diretos dependem da capacidade do modelo de analisar instruções explícitas e gerar respostas que se alinham rigorosamente com o comando. Quanto mais detalhada for a instrução, maior a probabilidade de a saída atender às expectativas.

Exemplo:

Write a poem about nature.

Nesse caso, a IA conhece o formato exato [um poema] e o tópico [natureza] para gerar o texto.

As instruções abertas são menos restritivas e incentivam a IA a explorar ideias mais amplas ou fornecer respostas criativas e interpretativas. Esses prompts são úteis para brainstorming, narrativa ou discussões exploratórias em que o usuário valoriza a variedade e originalidade na saída. Os prompts abertos aproveitam os recursos generativos do modelo sem impor restrições. O modelo depende de seus dados de treinamento para inferir a melhor abordagem para o prompt, o que pode produzir resultados diversos ou inesperados.

Exemplo:

Tell me about the universe.

Aqui, a IA tem a liberdade de decidir quais aspectos do universo discutir, como sua origem, estrutura ou teorias científicas.

As instruções específicas da tarefa são criadas para tarefas precisas e orientadas para objetivos, como traduções, sumarização ou cálculos. Esses prompts geralmente são elaborados com clareza e podem incluir contexto ou exemplos adicionais para ajudar a garantir respostas precisas. Os prompts específicos da tarefa aproveitam a compreensão do modelo de tarefas especializadas. Eles podem incorporar técnicas de engenharia de prompts avançadas, como prompt few-shot (fornecendo exemplos) ou prompt zero-shot (não fornecendo exemplos, mas confiando no conhecimento pré-treinado do modelo).

Exemplo:

Translate this text into French: ‘Hello.’

O modelo entende tanto a tarefa de tradução de idiomas quanto o texto de entrada específico, permitindo que ele produza a saída desejada: "Bonjour".

Ao entender esses tipos de prompts e as nuances técnicas por trás deles, os usuários podem criar prompts que orientam os modelos de IA de forma eficaz, otimizando a qualidade e a relevância das respostas.