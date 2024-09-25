O que é o prompt few-shot?

Análise de sentimento
O prompt few-shot é particularmente útil na análise de sentimento, em que os modelos classificam o sentimento de um texto com dados rotulados limitados. A integração do prompt few-shot com correspondência semântica, conforme mostrado na figura 2, é um exemplo. Ela permite que os modelos classifiquem com precisão os sentimentos com base em exemplos relevantes de um armazenamento de vetores.[1]
Reconhecimento de ação em vídeos
O prompt few-shot também foi aplicado ao reconhecimento de ação em vídeos. Yuheng Shi et al. introduziram o prompt de conhecimento, que aproveita o conhecimento de senso comum de recursos externos para o prompt de modelos de linguagem de visão. Esse método classifica efetivamente ações em vídeos com supervisão mínima, alcançando um desempenho de última geração e reduzindo significativamente a sobrecarga de treinamento.[8]
Geração de diálogos fundamentados
Na geração de diálogos fundamentados, ou chatbots, o prompt few-shot fortalece os modelos de diálogo ao integrar fontes de informações externas. Esse estudo demonstrou que métodos de prompt few-shot podem melhorar significativamente o desempenho de modelos de diálogo, tornando-os mais coerentes e contextualmente relevantes.[9]
Named Entity Recognition (NER)
O prompt few-shot pode aprimorar tarefas de Named Entity Recognition, ao fornecer exemplos que ajudam o modelo a reconhecer e classificar as entidades no texto. O autor do estudo citado a seguir desenvolveu um método de aprendizado few-shot baseado em prompt com reconhecimento de entidades para tarefas de resposta a perguntas, que pode ser adaptado para tarefas de NER, melhorando significativamente o desempenho do modelo.[10]
Tarefas de geração de código
O prompt few-shot também é aplicável a tarefas relacionadas a código, como geração de asserções de teste e reparo de programas. Em seu estudo, Noor Nashid et al. desenvolveram uma técnica que recupera automaticamente demonstrações de código para criar prompts eficazes, mostrando melhorias substanciais na precisão da tarefa.[11]