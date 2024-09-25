O que é o prompt few-shot?

Consulta do usuário: o processo começa com uma consulta do usuário, como "Este produto é muito econômico".

Armazenamento de vetores: todos os exemplos são armazenados em um armazenamento de vetores, um banco de dados otimizado para pesquisa semântica. Quando uma consulta do usuário é recebida, o sistema realiza correspondência semântica para encontrar os exemplos mais relevantes do armazenamento de vetores.

Recuperação de exemplos relevantes: somente os exemplos mais relevantes são recuperados e usados para formar o prompt. Neste exemplo, a geração aumentada de recuperação (RAG) é utilizada para recuperar os exemplos de um armazenamento de vetores, o que ajuda a personalizar o prompt para a consulta específica. Embora a RAG não seja universalmente necessária para o prompt few-shot, ela pode aprimorar significativamente o processo, garantindo que os exemplos mais contextualmente relevantes sejam usados, melhorando, assim, o desempenho do modelo em determinados cenários.

Formação do prompt: o prompt é construído com os exemplos recuperados e a consulta do usuário. Por exemplo, o prompt pode ter esta aparência: