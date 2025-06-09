O módulo os é usado para acessar variáveis de ambiente, como credenciais de projeto ou chaves de API.

O WatsonxLLM é um módulo do langchain_ibm que integra o IBM Watson LLM para gerar saídas a partir de modelos de IA generativa.

O ChatWatsonx permite interações baseadas em chat usando o IBM watsonx por meio do LangChain.

O SimpleDirectoryReader é para carregar e ler documentos de um diretório para indexação com o LlamaIndex.

O GenParams contém chaves de metadados para configurar os parâmetros de geração de texto do watsonx.

O SQLiteCache permite configurar um banco de dados SQLite local.cache.db para evitar chamadas de API redundantes e acelerar o desenvolvimento e os testes.

Precisamos de algumas bibliotecas e módulos para este tutorial. Certifique-se de importar as seguintes e, se não estiverem instaladas, uma instalação rápida de pip resolve o problema.