Outra aplicação notável do ToT está na resolução de mini palavras cruzadas 5x5. O framework permite que o modelo considere múltiplas opções de palavras para cada pista do quebra-cabeça, avaliando não apenas os termos individualmente, mas também sua interação com palavras já posicionadas. Essa abordagem iterativa e abrangente contribui para uma maior precisão na conclusão dos quebra-cabeças, demonstrando a capacidade do ToT de aplicar raciocínio lógico e contextual em tarefas linguisticamente complexas. O uso do ToT nesse contexto ressalta sua versatilidade e eficácia em tarefas que exigem a integração de múltiplos tipos de conhecimento e estratégias de raciocínio.[4]