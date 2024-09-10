O que é prompt zero-shot?

Uma das promessas dos modelos de base é que eles podem ser adaptados a muitos casos de uso sem exigir dados de treinamento adicionais. No prompt zero-shot, o modelo é solicitado a gerar uma resposta sem receber um exemplo do resultado desejado para o caso de uso. O prompt zero-shot é uma aplicação do aprendizado zero-shot, um padrão de aprendizado de máquina que pede aos modelos para fazer previsões sem nenhum dado de treinamento.

No exemplo abaixo, o modelo granite-3-8b-instruct da IBM da Granite Series da IBM é solicitado usando o prompt zero-shot em um caso de uso de classificação.2 Nesse caso, pede-se que o modelo classifique um problema de TI como pertencente à classe "Alta" ou à classe "Baixa", indicando a urgência do problema. Neste exemplo, o modelo infere o rótulo de classificação "Alto" para o prompt (conforme representado pela saída em negrito ), uma resposta apropriada neste contexto.

Observação: o prompt foi executado no IBM watsonx.ai Prompt Lab usando o modo "Freeform".

Defina o nome da Classe para o problema descrito como Alto, Médio ou Baixo. Preveja apenas o nome da Classe do último problema. Forneça uma breve descrição do motivo pelo qual o nome da Classe foi escolhido.

Nome da classe: Alto

Descrição: um problema que tem um alto custo comercial afeta muitos usuários ou ambos.

Nome da classe: Médio

Descrição: um problema que fica entre alto e baixo.

Nome da classe: Baixo

Descrição: um problema que afeta alguns usuários, não tem um alto custo comercial ou ambos.

Problema: os usuários estão relatando que não conseguem fazer upload de arquivos.

Classe: Alto

Descrição: esse problema é considerado Alto porque afeta muitos usuários e tem um alto custo comercial. A incapacidade de carregar arquivos pode impedir que os usuários concluam suas tarefas, o que pode gerar atrasos e diminuição da produtividade. Além disso, esse problema pode afetar vários departamentos ou equipes, aumentando ainda mais o custo comercial.

Uma estratégia de prompt zero-shot é frequentemente a estratégia de engenharia de prompts atribuir um novo problema ao modelo.1 Este exemplo demonstra como se espera que o modelo gere uma inferência apropriada sem nenhum exemplo explícito de respostas. O cenário de prompt zero-shot imita o aprendizado humano na aplicação do conhecimento prévio para resolver novos problemas.3