Neste tutorial, seguiremos as instruções passo a passo para executar uma técnica de engenharia de prompts chamada prompt de função. Usaremos um modelo IBM Granite para atribuir personas para saídas de modelo com nuances.

O prompt de função é uma técnica de engenharia de prompts que instrui um modelo de inteligência artificial (IA) a assumir uma função ou persona específica ao gerar uma resposta. Essa técnica pode ser usada para orientar o tom, o estilo e o comportamento do modelo, o que pode levar a saídas mais envolventes.

A engenharia de prompts consiste em otimizar a entrada do modelo, para que ele responda com respostas apropriadas e significativas. Prompts zero-shot e few-shot são duas técnicas populares usadas para conversar com grandes modelos de linguagem (LLMs). Os LLMs têm uma capacidade natural de executar tarefas de processamento de linguagem natural (NLP) devido à sua capacidade de processar e interpretar a linguagem humana. Os recursos de linguagem dos modelos de IA são valiosos para tarefas que vão desde conversas de chatbots e interações multiagentes até redação criativa aberta.

A IA generativa (IA gen) fica mais pessoal quando um LLM é instruído a agir como uma persona específica para atender às necessidades específicas de uma função. As respostas da IA podem ser mais precisas e relevantes quando estimuladas pela primeira vez com uma função atribuída. Os modelos de IA aproveitam enormes conjuntos de dados, de modo que uma função atribuída pode ser qualquer coisa, desde professor, figura histórica, vendedor ou outros, limitada apenas àquilo em que a imaginação pode pensar. Essa capacidade é o que torna o prompt de função, também conhecido como prompting de persona, uma técnica tão poderosa. A adaptabilidade de um modelo de IA o torna um mestre do disfarce, capaz de gerar respostas adaptadas às necessidades específicas de um usuário ou sistema.