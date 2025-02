O que é encadeamento de prompts?

Considere o cenário em que temos informações no idioma espanhol. Precisamos extrair as informações do idioma, mas não entendemos espanhol. Primeiro, precisamos traduzir o texto do espanhol para o inglês. Em seguida, precisamos fazer uma pergunta para extrair as informações e depois traduzir as informações extraídas do inglês para o espanhol novamente. Essa é uma tarefa complexa e, se tentarmos combinar essas etapas em uma única instrução, ela ficará muito complexa, aumentando posteriormente a probabilidade de mais erros na resposta. Consequentemente, é melhor converter um prompt complexo em uma sequência de prompts simples. Algumas etapas para fazer isso:

Identifique a meta ou objetivo principal do prompt. Divida o objetivo principal em subtarefas, ou seja, ações ou tarefas mais específicas. Crie um prompt para cada ação ou tarefa específica. É importante que cada prompt seja claro, conciso e inequívoco. Teste os prompts para garantir que são fáceis de entender e que são abrangentes.

Aqui, nosso prompt complexo é: "Considere o texto entregue em espanhol. Traduza para o inglês. Encontre todas as estatísticas e fatos utilizados neste texto e liste-os como marcadores. Traduza-os novamente para o espanhol".

Para converter esse prompt complexo em prompts simples, podemos dividir o objetivo principal em ações ou tarefas menores e podemos criar uma cadeia de prompts conforme abaixo: