Os assistentes de IA da IBM usam IA generativa para simplificar o acesso às informações e à automação em toda a empresa, visando fluxos de trabalho e processos rotineiros ou complicados para funcionários e clientes.

Projetados para casos de uso de alto impacto, nossos assistentes de IA podem gerar um valor significativo ao melhorar a produtividade, a experiência do cliente, a modernização de aplicações e as operações de TI. Além disso, eles são abertos e projetados para funcionar com os sistemas e modelos nos quais você está investindo.