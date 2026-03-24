O IBM Bob impulsiona inovação mais rápida, maior produtividade e o desenvolvimento moderno de aplicativos em sua organização.
Ambientes de desenvolvimento agênticos estão redefinindo a forma como as empresas desenvolvem e modernizam software, coordenando planejamento, execução e verificação ao longo de todo o SDLC para que as equipes possam entregar mais rapidamente, atualizar sistemas legados continuamente e manter os níveis de segurança e gestão exigidos pelas organizações.
Alcance ganhos de produtividade de 20–80% em tarefas ao longo do SDLC, com economia de tempo superior a 90% em trabalhos repetitivos.
Realize trabalhos de engenharia complexos de 20–40% mais rapidamente e reduza o esforço em 50–80% em fluxos de trabalho estruturados.
Reduza os gastos com computação de IA em cerca de 40% e diminua o custo por funcionalidade por meio da detecção antecipada de problemas e de menos retrabalho.
Identifique vulnerabilidades mais cedo, reduzindo problemas nas etapas posteriores e melhorando a preparação para auditorias.
Os modos agênticos do Bob permitem que as equipes planejem, raciocinem, implementem e validem mudanças complexas em código e sistemas, garantindo resultados de alta qualidade, e não apenas código gerado.
A modernização passa a ser um processo previsível e incremental, em vez de uma iniciativa de alto risco. Esses ambientes gerenciam refatoração, transições de frameworks, atualizações de dependências e regeneração de testes de forma a proteger a integridade do sistema e permitir progresso mensurável.
Refatorações em todo o repositório, atualizações de dependências e migrações de framework.
Regeneração automática de testes e alinhamento de CI.
Permite que programas de modernização avancem continuamente, com redução de riscos mensurável em cada etapa.
O Bob incorpora segurança ao desenvolvimento cotidiano com análise em tempo real e verificações automatizadas que detectam vulnerabilidades durante a escrita do código, e não apenas depois.
Detecção mais cedo no IDE e avaliações de PR.
Menos incidentes e menos retrabalho mais adiante no fluxo.
Confiança projetada por meio de mecanismos de proteção automatizados e auditáveis incorporados no momento da escrita do código.
Ao selecionar os recursos de IA adequados para cada tarefa e minimizar ciclos redundantes de computação, essa categoria cria um modelo de custos disciplinado para o desenvolvimento assistido por IA. Os líderes passam a ter uma atribuição de gastos mais clara e custos operacionais mais previsíveis.
Resultados previsíveis e disciplina de custos por meio da execução consciente da tarefa, usando o modelo certo para o trabalho.
Caminhos de execução determinísticos reduzem desperdício e retrabalho.
Permite gastos previsíveis com IA com visibilidade centralizada e controle de políticas (Bobalytics).
O IBM Bob acelera o desenvolvimento de software ao automatizar trabalhos complexos e demorados, desde a criação de novas funcionalidades até a modernização de sistemas legados e o fortalecimento da entrega segura, permitindo que as equipes entreguem software de alta qualidade com menos esforço.
Crie frameworks completos de automação de testes e gere rapidamente uma cobertura de testes abrangente, aumentando a confiança nas versões sem desacelerar a entrega.
Compreenda bases de código complexas mais rapidamente com insights arquiteturais que permitem às equipes entregar novas funcionalidades com confiança.
Crie agentes de integração prontos para produção e servidores MCP em minutos, acelerando a automação em fluxos de trabalho corporativos.
Modernize sistemas Java, COBOL, RPG e de mainframe por meio de engenharia reversa de código não documentado e da execução de atualizações validadas em dias, em vez de meses.
Artur Skowronski
Chefe de Engenharia Java e Kotlin
Bob é a primeira ferramenta do seu tipo a tratar Java como um cidadão de primeira classe. A ferramenta funciona muito bem e captura a intenção da modernização. ”
Hans Boef
Gerente de Consultoria Técnica e Suporte, Novadoc
Bob demonstrou um nível de inteligência e compreensão contextual que vai além de tudo o que já vi em outras ferramentas. ”
Steve Cast
Diretor de prática, Fresche Solutions
Bob possui mecanismos de proteção integrados. Ele opera em diferentes modos, permitindo que você aprove suas sugestões antes que qualquer alteração seja feita no seu código-fonte. ”