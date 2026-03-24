A modernização passa a ser um processo previsível e incremental, em vez de uma iniciativa de alto risco. Esses ambientes gerenciam refatoração, transições de frameworks, atualizações de dependências e regeneração de testes de forma a proteger a integridade do sistema e permitir progresso mensurável.

Refatorações em todo o repositório, atualizações de dependências e migrações de framework​.

Regeneração automática de testes e alinhamento de CI​.

Permite que programas de modernização avancem continuamente, com redução de riscos mensurável em cada etapa.