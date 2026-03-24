Agente de programação com IA para empresas

O IBM Bob impulsiona inovação mais rápida, maior produtividade e o desenvolvimento moderno de aplicativos em sua organização.

Demonstração interativa

Construa mais rápido com um parceiro de IA

Ambientes de desenvolvimento agênticos estão redefinindo a forma como as empresas desenvolvem e modernizam software, coordenando planejamento, execução e verificação ao longo de todo o SDLC para que as equipes possam entregar mais rapidamente, atualizar sistemas legados continuamente e manter os níveis de segurança e gestão exigidos pelas organizações.

 Demonstração interativa
Produtividade de engenharia em escala

Alcance ganhos de produtividade de 20–80% em tarefas ao longo do SDLC, com economia de tempo superior a 90% em trabalhos repetitivos.
Reduza o time to value

Realize trabalhos de engenharia complexos de 20–40% mais rapidamente e reduza o esforço em 50–80% em fluxos de trabalho estruturados.
Eficiência de custo previsível

Reduza os gastos com computação de IA em cerca de 40% e diminua o custo por funcionalidade por meio da detecção antecipada de problemas e de menos retrabalho.
Detecção antecipada de riscos e menos incidentes

Identifique vulnerabilidades mais cedo, reduzindo problemas nas etapas posteriores e melhorando a preparação para auditorias.

Funcionalidades

Modos agênticos: Code, Ask, Plan, Advanced, Orchestrator

Os modos agênticos do Bob permitem que as equipes planejem, raciocinem, implementem e validem mudanças complexas em código e sistemas, garantindo resultados de alta qualidade, e não apenas código gerado.

  • Ask: entenda conceitos ou analise o código existente sem fazer alterações
  • Plan: Pensar na arquitetura ou elaborar um plano técnico antes da implementação
  • Code: Implementar funcionalidades, corrigir bugs ou realizar melhorias no código.
  • Advanced: acesso total à ferramenta para fluxos de trabalho complexos de desenvolvimento
  • Orchestrator: Coordenar tarefas complexas em vários modos
Interface de chat dos modos do agente IBM Bob

Modernize mais rápido, mantenha a qualidade

A modernização passa a ser um processo previsível e incremental, em vez de uma iniciativa de alto risco. Esses ambientes gerenciam refatoração, transições de frameworks, atualizações de dependências e regeneração de testes de forma a proteger a integridade do sistema e permitir progresso mensurável.

  • Refatorações em todo o repositório, atualizações de dependências e migrações de framework​.

  • Regeneração automática de testes e alinhamento de CI​.

  • Permite que programas de modernização avancem continuamente, com redução de riscos mensurável em cada etapa.

Interface de comparação de código do IBM Bob

Antecipação de segurança sem adicionar atrito

O Bob incorpora segurança ao desenvolvimento cotidiano com análise em tempo real e verificações automatizadas que detectam vulnerabilidades durante a escrita do código, e não apenas depois.

  • Detecção mais cedo no IDE e avaliações de PR​.

  • Menos incidentes e menos retrabalho mais adiante no fluxo​.

  • Confiança projetada por meio de mecanismos de proteção automatizados e auditáveis incorporados no momento da escrita do código.

Dashboard de descobertas do IBM Bob com editor de código

Controle de custos que impulsiona a inovação

Ao selecionar os recursos de IA adequados para cada tarefa e minimizar ciclos redundantes de computação, essa categoria cria um modelo de custos disciplinado para o desenvolvimento assistido por IA. Os líderes passam a ter uma atribuição de gastos mais clara e custos operacionais mais previsíveis.

  • Resultados previsíveis e disciplina de custos por meio da execução consciente da tarefa, usando o modelo certo para o trabalho.​

  • Caminhos de execução determinísticos reduzem desperdício e retrabalho​​.

  • Permite gastos previsíveis com IA com visibilidade centralizada e controle de políticas (Bobalytics)​.

Dashboard do Bobalytics

Casos de uso

O IBM Bob acelera o desenvolvimento de software ao automatizar trabalhos complexos e demorados, desde a criação de novas funcionalidades até a modernização de sistemas legados e o fortalecimento da entrega segura, permitindo que as equipes entreguem software de alta qualidade com menos esforço.
Testes e automação de qualidade

Crie frameworks completos de automação de testes e gere rapidamente uma cobertura de testes abrangente, aumentando a confiança nas versões sem desacelerar a entrega.
Desenvolvimento de funcionalidades

Compreenda bases de código complexas mais rapidamente com insights arquiteturais que permitem às equipes entregar novas funcionalidades com confiança.
Integração com API e automação

Crie agentes de integração prontos para produção e servidores MCP em minutos, acelerando a automação em fluxos de trabalho corporativos.
Modernização de aplicações

Modernize sistemas Java, COBOL, RPG e de mainframe por meio de engenharia reversa de código não documentado e da execução de atualizações validadas em dias, em vez de meses.
Dê o próximo passo

Comece a criar software de qualidade mais rapidamente. Veja o Bob em ação Comece sua avaliação sem custo ou agende um horário com um especialista para saber mais.

  1. Avaliação sem custo